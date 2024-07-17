https://ria.ru/20240717/stavropole-1960334544.html

На Ставрополье задержали мужчину, стрелявшего из пневматики в подростка

На Ставрополье задержали мужчину, стрелявшего из пневматики в подростка - РИА Новости, 17.07.2024

На Ставрополье задержали мужчину, стрелявшего из пневматики в подростка

Следователи в Ставропольском крае задержали мужчину, которого подозревают в том, что он во время конфликта несколько раз выстрелил из пистолета в подростка,... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T18:47

2024-07-17T18:47

2024-07-17T18:47

происшествия

россия

ставропольский край

невинномысск

следственный комитет россии (ск рф)

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НАЛЬЧИК, 17 июл – РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае задержали мужчину, которого подозревают в том, что он во время конфликта несколько раз выстрелил из пистолета в подростка, ранив его, сообщило СУСК РФ по региону. По данным следствия, вечером 30 июня текущего года в городе Невинномысске между компанией подростков и мужчиной произошел словесный конфликт на почве высказанных последним в адрес женщины оскорблений. Мужчина достал из сумки травматический пистолет и произвел несколько выстрелов, ранив одного из подростков. "Благодаря взаимодействию следователей СК России и оперативных сотрудников МВД России фигурант установлен. Им оказался 37-летний житель города Невинномысска", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемый задержан, у него изъят травматический пистолет, в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20240415/vystrel-1940248010.html

россия

ставропольский край

невинномысск

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происшествия, россия, ставропольский край, невинномысск, следственный комитет россии (ск рф)