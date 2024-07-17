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На Ставрополье задержали мужчину, стрелявшего из пневматики в подростка - РИА Новости, 17.07.2024
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18:47 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/stavropole-1960334544.html
На Ставрополье задержали мужчину, стрелявшего из пневматики в подростка
На Ставрополье задержали мужчину, стрелявшего из пневматики в подростка - РИА Новости, 17.07.2024
На Ставрополье задержали мужчину, стрелявшего из пневматики в подростка
Следователи в Ставропольском крае задержали мужчину, которого подозревают в том, что он во время конфликта несколько раз выстрелил из пистолета в подростка,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T18:47
2024-07-17T18:47
происшествия
россия
ставропольский край
невинномысск
следственный комитет россии (ск рф)
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НАЛЬЧИК, 17 июл – РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае задержали мужчину, которого подозревают в том, что он во время конфликта несколько раз выстрелил из пистолета в подростка, ранив его, сообщило СУСК РФ по региону. По данным следствия, вечером 30 июня текущего года в городе Невинномысске между компанией подростков и мужчиной произошел словесный конфликт на почве высказанных последним в адрес женщины оскорблений. Мужчина достал из сумки травматический пистолет и произвел несколько выстрелов, ранив одного из подростков. "Благодаря взаимодействию следователей СК России и оперативных сотрудников МВД России фигурант установлен. Им оказался 37-летний житель города Невинномысска", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемый задержан, у него изъят травматический пистолет, в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20240415/vystrel-1940248010.html
россия
ставропольский край
невинномысск
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происшествия, россия, ставропольский край, невинномысск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Невинномысск, Следственный комитет России (СК РФ)
На Ставрополье задержали мужчину, стрелявшего из пневматики в подростка

СК: на Ставрополье задержали мужчину, стрелявшего из пневматики в подростка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 17 июл – РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае задержали мужчину, которого подозревают в том, что он во время конфликта несколько раз выстрелил из пистолета в подростка, ранив его, сообщило СУСК РФ по региону.
По данным следствия, вечером 30 июня текущего года в городе Невинномысске между компанией подростков и мужчиной произошел словесный конфликт на почве высказанных последним в адрес женщины оскорблений. Мужчина достал из сумки травматический пистолет и произвел несколько выстрелов, ранив одного из подростков.
"Благодаря взаимодействию следователей СК России и оперативных сотрудников МВД России фигурант установлен. Им оказался 37-летний житель города Невинномысска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый задержан, у него изъят травматический пистолет, в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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ПроисшествияРоссияСтавропольский крайНевинномысскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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