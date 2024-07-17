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Тюменские школы переходят на платформу "Московская электронная школа" - РИА Новости, 17.07.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
16:38 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/shkola-1960289111.html
Тюменские школы переходят на платформу "Московская электронная школа"
Тюменские школы переходят на платформу "Московская электронная школа" - РИА Новости, 17.07.2024
Тюменские школы переходят на платформу "Московская электронная школа"
Школы Тюменской области с 1 сентября начнут работать на платформе "Московская электронная школа" (МЭШ), сообщает информационный центр правительства региона. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T16:38
2024-07-17T16:38
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ТЮМЕНЬ, 17 июл – РИА Новости. Школы Тюменской области с 1 сентября начнут работать на платформе "Московская электронная школа" (МЭШ), сообщает информационный центр правительства региона. "Школы Тюменской области переходят на платформу МЭШ с 1 сентября. Единый образовательный онлайн-ресурс позволит родителям оперативно получать актуальную информацию о процессе обучения, а школьникам — подключаться к урокам дистанционно, выполнять домашние задания, следить за расписанием, иметь доступ к дополнительным образовательным ресурсам", - говорится в сообщении. Соглашение о внедрении в Тюменской области сервисов на основе платформы "Московская электронная школа" губернатор региона Александр Моор и мэр Москвы Сергей Собянин подписали в начале 2024 года. "Программное обеспечение – передовое и удобное. Наши школьники и педагоги получат доступ к новому уровню современных и качественных цифровых учебных материалов. Переходя на решения и сервисы МЭШ, мы встраиваемся в единое образовательное пространство страны", - приводит слова Александра Моора информцентр.
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тюменская область, москва, александр моор, сергей собянин, образование, технологии
Тюменская область, Тюменская область, Москва, Александр Моор, Сергей Собянин, Образование, Технологии

Тюменские школы переходят на платформу "Московская электронная школа"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДети на занятии в школе
Дети на занятии в школе - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ТЮМЕНЬ, 17 июл – РИА Новости. Школы Тюменской области с 1 сентября начнут работать на платформе "Московская электронная школа" (МЭШ), сообщает информационный центр правительства региона.
"Школы Тюменской области переходят на платформу МЭШ с 1 сентября. Единый образовательный онлайн-ресурс позволит родителям оперативно получать актуальную информацию о процессе обучения, а школьникам — подключаться к урокам дистанционно, выполнять домашние задания, следить за расписанием, иметь доступ к дополнительным образовательным ресурсам", - говорится в сообщении.
Соглашение о внедрении в Тюменской области сервисов на основе платформы "Московская электронная школа" губернатор региона Александр Моор и мэр Москвы Сергей Собянин подписали в начале 2024 года.
"Программное обеспечение – передовое и удобное. Наши школьники и педагоги получат доступ к новому уровню современных и качественных цифровых учебных материалов. Переходя на решения и сервисы МЭШ, мы встраиваемся в единое образовательное пространство страны", - приводит слова Александра Моора информцентр.
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