https://ria.ru/20240717/proizvodstvo-1960234988.html

Липецкая область наращивает производство пищевой продукции

Липецкая область наращивает производство пищевой продукции - РИА Новости, 17.07.2024

Липецкая область наращивает производство пищевой продукции

Объем отгруженной продукции и проданных товаров предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Липецкой области в первые пять месяцев этого года превысил РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:54

2024-07-17T13:54

2024-07-17T13:54

липецкая область

игорь артамонов

продукты

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ЛИПЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Объем отгруженной продукции и проданных товаров предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Липецкой области в первые пять месяцев этого года превысил прошлогодние показатели на 26,5% и составил более 133 миллиардов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. В частности, картофеля переработано на 28,5% больше, чем за пять месяцев 2023 года, дрожжей – на 9,7%. На 40% увеличилось производство мясосодержащих консервов, на 32,5% - замороженных фруктов и ягод, на 12,5% - сахара. По словам Артамонова, наблюдается рост и в производстве детского питания. По итогам пяти месяцев предприятия региона выпустили молочной продукции для детей более чем на 15%. Производство мясной продукции и продукции переработки фруктов и овощей для детского питания увеличилось на 6 и 5,7% соответственно. Растет производство растительных масел. За пять месяцев этого года их произведено почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 74,2% выросло производство соевого масла, сливочного масла – более чем на 32%. Производство джемов и фруктового пюре увеличилось в регионе на 53,7%, мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы – на 26,5%, круп – на 24,8%, творога – на 19,1%. Как сообщил глава региона, по данным Росстата индекс производства пищевых продуктов в регионе за пять месяцев 2024 года составил 109,9%. "Отрасль пищевой и перерабатывающей промышленности региона динамично развивается и является инвестиционно привлекательной. Осваиваются новые направления, которые являются перспективными для экономики и вносят свой вклад в импортозамещение и продовольственную безопасность страны", – прокомментировал Артамонов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, продукты