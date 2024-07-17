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В Москве пенсионерка написала "ГУР" на памятнике Минину и Пожарскому
В Москве пенсионерка написала "ГУР" на памятнике Минину и Пожарскому - РИА Новости, 18.07.2024
В Москве пенсионерка написала "ГУР" на памятнике Минину и Пожарскому
В Москве задержали пенсионерку, написавшую краской аббревиатуру "ГУР" на памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-17T14:54
2024-07-17T14:54
2024-07-18T00:23
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Москве задержали пенсионерку, написавшую краской аббревиатуру "ГУР" на памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "По ее словам, ей приказали это сделать некие сотрудники силовых ведомств", — рассказал собеседник агентства.Другой источник уточнил агентству, что женщину зовут Людмила Иваненко, против нее возбудили дело по уголовной статье об "уничтожении или повреждении объектов культурного наследия народов России". Пенсионерке грозит штраф до пяти миллионов рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет. Похожий случай произошел в Москве в июне, когда две женщины нанесли на памятник маршалу Жукову на Манежной площади баллончиком с краской аналогичную надпись. На них тоже завели уголовное дело.
https://ria.ru/20240716/praga-1960102292.html
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Происшествия, Москва, Россия
В Москве пенсионерка написала "ГУР" на памятнике Минину и Пожарскому
В Москве задержали женщину, написавшую "ГУР" на памятнике Минину и Пожарскому
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Москве задержали пенсионерку, написавшую краской аббревиатуру "ГУР" на памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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"По ее словам, ей приказали это сделать некие сотрудники силовых ведомств", — рассказал собеседник агентства.
Другой источник уточнил агентству, что женщину зовут Людмила Иваненко, против нее возбудили дело по уголовной статье об "уничтожении или повреждении объектов культурного наследия народов России".
Пенсионерке грозит штраф до пяти миллионов рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет.
Похожий случай произошел в Москве в июне, когда две женщины нанесли на памятник маршалу Жукову на Манежной площади баллончиком с краской аналогичную надпись. На них тоже завели уголовное дело.