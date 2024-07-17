https://ria.ru/20240717/pensionerka-1960254199.html

В Москве пенсионерка написала "ГУР" на памятнике Минину и Пожарскому

В Москве пенсионерка написала "ГУР" на памятнике Минину и Пожарскому - РИА Новости, 18.07.2024

В Москве пенсионерка написала "ГУР" на памятнике Минину и Пожарскому

В Москве задержали пенсионерку, написавшую краской аббревиатуру "ГУР" на памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-17T14:54

2024-07-17T14:54

2024-07-18T00:23

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951880209_0:198:3289:2048_1920x0_80_0_0_f93f77967bd078afb0f7918afa97e3d6.jpg

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Москве задержали пенсионерку, написавшую краской аббревиатуру "ГУР" на памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "По ее словам, ей приказали это сделать некие сотрудники силовых ведомств", — рассказал собеседник агентства.Другой источник уточнил агентству, что женщину зовут Людмила Иваненко, против нее возбудили дело по уголовной статье об "уничтожении или повреждении объектов культурного наследия народов России". Пенсионерке грозит штраф до пяти миллионов рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет. Похожий случай произошел в Москве в июне, когда две женщины нанесли на памятник маршалу Жукову на Манежной площади баллончиком с краской аналогичную надпись. На них тоже завели уголовное дело.

https://ria.ru/20240716/praga-1960102292.html

https://ria.ru/20240604/sud-1950484706.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия