https://ria.ru/20240717/moskva-1960163627.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 17.07.2024
Москвичам рассказали о погоде в среду
Переменная облачность, без осадков и до плюс 31 градуса ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T08:00
2024-07-17T08:00
2024-07-17T08:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 31 градуса ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В регионе переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 29 - плюс 31, в Подмосковье - от плюс 27 до плюс 32 градусов тепла", - рассказал он. Ветер в столице будет дуть северо-восточный со скоростью два-семь метров в секунду. Давление будет слабо падать, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме, заключил Леус.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в среду
В Москве в среду ожидается переменная облачность и до плюс 31 градуса