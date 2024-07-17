https://ria.ru/20240717/moskva-1960163627.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 17.07.2024

Москвичам рассказали о погоде в среду

Переменная облачность, без осадков и до плюс 31 градуса ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T08:00

2024-07-17T08:00

2024-07-17T08:00

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 31 градуса ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В регионе переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 29 - плюс 31, в Подмосковье - от плюс 27 до плюс 32 градусов тепла", - рассказал он. Ветер в столице будет дуть северо-восточный со скоростью два-семь метров в секунду. Давление будет слабо падать, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме, заключил Леус.

https://ria.ru/20240628/zhara-1956149569.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус