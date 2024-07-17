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Вадим Красносельский: мир не замечает угрозу терактов в Приднестровье

Вадим Красносельский: мир не замечает угрозу терактов в Приднестровье - РИА Новости, 17.07.2024

Вадим Красносельский: мир не замечает угрозу терактов в Приднестровье

В конце июля в Приднестровье отметят 32-ю годовщину ввода миротворцев России. Празднование будет проходить на фоне стагнации в переговорном процессе между... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T12:00

2024-07-17T12:00

2024-07-17T12:00

интервью

молдавия

кишинев

россия

вадим красносельский

обсе

евросоюз

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В конце июля в Приднестровье отметят 32-ю годовщину ввода миротворцев России. Празднование будет проходить на фоне стагнации в переговорном процессе между Тирасполем и Кишиневом. В интервью РИА Новости глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что живет с верой в мир и в то, что руководство Молдавии не желает эскалации. Он также озвучил позицию Тирасполя по поводу начала переговоров Молдавии о вступлении в ЕС, роли ОБСЕ в процессе урегулирования, и рассказал о том, как относится население на берегах Днестра к миротворческой операции.— В конце июля Приднестровье отметит 32-ю годовщину ввода российских миротворцев. Сейчас в Кишиневе говорят, что российские военные якобы нарушают нейтралитет Молдавии. Как вы сегодня оцениваете роль военных России в регионе в условиях геополитического противостоянии?— Для Приднестровья годовщина ввода миротворческого контингента России в Зону безопасности – не просто очередная историческая дата в календаре. Появление на этой земле миротворцев – знаковое событие, имеющее принципиальное значение для настоящего и будущего каждого приднестровца.Всем известно, что в период военной агрессии Молдовы против Приднестровья Россия способствовала прекращению боевых действий, эффективному разделению противоборствующих сторон и с тех пор более трех десятилетий участвует в обеспечении мира в Зоне безопасности.Был установлен уникальный трехсторонний миротворческий механизм, налажена деятельность Объединенной контрольной комиссии и Объединенного военного командования, в работе которых российская сторона по-прежнему активно участвует. Функциональность этого миротворческого механизма позволяет продолжать переговорный процесс. Миротворческая миссия все эти годы исполняет свое предназначение независимо от бушующего сегодня геополитического шторма и иных факторов, приведших к стагнации переговоров. Приднестровцы испытывают искреннее чувство благодарности миротворцам и, безусловно, республика отметит очередную годовщину ввода миротворческих сил.Из уст молдавских политиков десятилетиями звучат голословные обвинения в адрес российских миротворцев. А в последнее время враждебные формулировки все чаще закладываются в правовую базу соседнего государства, включая новую редакцию стратегии национальной обороны Республики Молдова. Однако при этом миротворческая операция продолжается, обеспечивая мир и безопасность.Приднестровье руководствуется фактами. А факты говорят о том, что механизм миротворчества на Днестре отличается высокой степенью эффективности, работает и даже в условиях серьезнейших разноплановых вызовов. Кстати, если послушать не молдавских политиков, а рядовых граждан соседней республики, то очевидно, что и на правом берегу Днестра люди положительно оценивают вклад миротворцев в дело сохранения мира.— Вице-премьер Молдавии по евроинтеграции Кристина Герасимова заявила, что Приднестровье в будущем должно будет соблюдать европейское законодательство. По ее словам, Кишинев уже предложил Тирасполю сотрудничество в этой сфере. Какова официальная позиция ПМР по данному вопросу?— Молдова и Приднестровье выстраивают свои взаимоотношения в рамках международного формата переговорного процесса. За три десятилетия переговоров были согласованы конкретные принципы и подходы, подписано более 180 соглашений. От исполнения подавляющего большинства из них Молдова сегодня отказывается. Это факт. Но существующие принципы и соглашения были и остаются политико-дипломатической реальностью, которую нельзя не учитывать.Принятое Молдовой без согласования с Приднестровьем решение о начале переговоров с Евросоюзом не только противоречит имеющимся договоренностям, но и кардинально нарушает базовые принципы международного диалога. Парадоксально, но и сам Евросоюз, представляющий себя оплотом демократии и прав человека, будучи в статусе "наблюдателя" в формате "5+2", делает вид, что можно проигнорировать мнение почти полумиллионного населения Приднестровской Молдавской Республики.Что касается конкретного заявления молдавского чиновника, то оно не соответствует действительности. Такого рода спекуляции, намеренно смещающие акценты в политическую сторону, не помогают поиску взаимопонимания, а, наоборот, затрудняют его.— Недавно Кишиневу и Тирасполю не удалось заключить декларацию о приверженности мирным методам урегулирования между Приднестровьем и Молдавией. Как это отразится на процессе урегулирования?— Проект, представленный Приднестровьем, полностью основан на ранее достигнутых договоренностях. Кишинев эту редакцию отверг и попытался внести в документ ряд абсолютно неприемлемых формулировок, описывающих политические цели Молдовы, а это идет вразрез с концепцией декларации.Инициатива Приднестровья была поддержана посредниками. Более того, 17 мая на встрече политических представителей, в ходе которой проект декларации был передан, молдавская сторона не высказывала принципиальных возражений ни против идеи подписания такой декларации, ни против ее содержания. Важно, чтобы документ имел юридическую силу и давал гарантии мирного диалога, что позволит снизить градус напряженности, успокоить общественность, придаст позитивный импульс диалогу.Как видим, спустя полтора месяца Кишинев избрал тактику политизации декларации и забалтывания вопроса. Есть риск, что инициированная нами дискуссия о подтверждении обеими сторонами приверженности исключительно мирным методам урегулирования будет окончательно заблокирована молдавскими представителями. Нынешняя ситуация весьма характерна и показательна. Все участники формата "5+2" и общественность могут сделать выводы.— В Тирасполе очень жестко отреагировали на резолюцию ПА ОБСЕ, которую приняли в Бухаресте. В Приднестровье отметили, что эта ситуация ставит под вопрос возможность адекватного взаимодействия с миссией ОБСЕ в Молдавии. Как сегодня ОБСЕ выполняет свою функции посредника в процессе урегулирования и может ли эта организации способствовать активизации переговорного процесса?— ОБСЕ является организацией-посредником, напрямую вовлеченной в переговорный процесс и имеющей определенные полномочия. Приднестровье поддерживает контакты с действующим председательством, активно взаимодействует с Миссией ОБСЕ и продолжит добиваться большей активности.Что касается резолюции, то приходится констатировать полнейшую безответственность составителей и тех, кто ее поддержал. Налицо явные пропагандистские установки.Мы видим нежелание парламентариев ОБСЕ посетить Приднестровье. Их не было с 2018 года. Россия больше не участвует в работе данной структуры.Так что это – явный элемент информационной войны. Не исключаю, что многие парламентарии ОБСЕ даже не читали проект резолюции. Поэтому мы настаиваем на реакции действующего председательства и Миссии ОБСЕ, на проведении разъяснительной работы. Пусть просигнализируют парламентской структуре, напомнят о том, что генерация лжи и пропаганда мешают процессу урегулирования и провоцируют напряженность. Не ознакомившись с ситуацией на месте, принимать подобные заявления безответственно и непрофессионально.— Недавно в Москве заявили, что под прикрытием курса на вступление в ЕС форсированным темпом идет освоение территории Молдавии Североатлантическим альянсом. В Приднестровье постоянно обращают внимание на милитаризацию Кишинева. Какие риски и угрозы все это создает для Тирасполя?— Сфере безопасности по понятным причинам мы уделяем особое внимание. Ситуация остается напряженной, поскольку есть негативные факторы. Первый – сохраняющаяся террористическая угроза Приднестровью. Начавшаяся в 2022 году серия нападений на различные объекты на территории республики, к сожалению, продолжилась в этом году атаками дронов на наши воинские части. Мировое сообщество, в том числе профильные международные организации, продолжают закрывать глаза на угрозы терактов в Приднестровье.Второй фактор дестабилизации – как раз милитаризация соседней Молдовы. Политики в Кишиневе могут сколько угодно говорить, что этого процесса нет, но факты упрямая вещь. А они таковы, что Молдова из года в год увеличивает военный бюджет, получает от зарубежных партнеров беспрецедентное финансирование на перевооружение и модернизацию армии по стандартам НАТО. Мы видим регулярные поставки военной техники, вооружений и снаряжения, дронов, ПВО и так далее. На днях Молдова получила новый пакет американского вооружения, прежде всего, 20 автомобилей "Хамви". Едва ли не ежемесячно прибывают воинские подразделения западных стран для участия в совместных учениях.Зачем нужен этот всплеск милитаризма, к чему готовятся в соседней стране? Это обоснованные вопросы, официальных ответов на которые нет.Мы слышим от молдавской стороны много слов о стремлении сохранить мир и хотим им верить. Лично я живу с верой в мир и в то, что руководство Молдовы так же не желает эскалации. Но разве регулярные перемещения военной техники, в том числе в Зоне Безопасности, несанкционированные пролеты там же малой авиации (более сотни случаев только с 1 марта), осуществление воздушных десантов, сборы резервистов – это про мир? Предложение Приднестровья подписать декларацию о переговорных методах урегулирования отношений – это своего рода попытка расставить точки над i в данном вопросе.— Как сегодня Приднестровью удается справляться с экономическим давлением Молдавии? Какие решения приходится принимать Тирасполю, чтобы политические решения Кишинева не ударили по благосостоянию граждан?— Давление Молдовы наносит урон экономике Приднестровья. Действия Кишинева привели к фактической остановке работы ряда крупных промышленных предприятий с уникальными кадрами, востребованной продукцией и широкой географией поставок. Это – удар по бюджету республики прямо сейчас и по будущему приднестровской промышленности в целом.Еще один деструктивный шаг Молдовы, с которым мы столкнулись в начале этого года – необоснованное решение взимать таможенные пошлины с приднестровских экономических агентов. Только прямые потери от этих поборов уже исчисляются миллионами долларов. А ведь есть еще косвенный ущерб – в виде падения внешнеторгового оборота, существенного снижения деловой активности, роста инфляции и так далее.С учетом банковской блокады общие экономические потери республики от молдавских пошлин по итогам года составят десятки миллионов долларов. Для Приднестровья это более чем существенные средства.И я упомянул лишь некоторые элементы экономического давления, их гораздо больше. Что это означает на практике? Прежде всего, то, что крупные суммы недополучает бюджет страны, который носит социально ориентированный характер. Наш приоритет – обеспечение людей пенсиями, пособиями и зарплатами, и на данный момент мы выполняем эти обязательства перед нашими гражданами своевременно и в полном объеме. Однако экономическая блокада со стороны Молдовы объективно сокращает возможности Приднестровья. Приходится урезать программы развития, отказывать от социальных, инфраструктурных проектов. Фактически из режима развития республика вынужденно переходит в режим выживания.— Многие эксперты говорят, что центральные власти Молдавии преследуют цель ликвидировать Гагаузскую автономию. В отношениях Кишинева и Комрата с каждым днем повышается напряжение. Какова позиция Тирасполя по данной ситуации? Может ли возможная эскалация в Гагаузии отразиться на Приднестровье?— Мы следим за развитием этой ситуации, надеемся, что противоречия будут улажены. Считаю (и это так же актуально и для молдо-приднестровских отношений), что надо всеми силами избегать эскалации, придерживаться цивилизованных форм диалога. Не нужно множить конфликтность.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, молдавия, кишинев, россия, вадим красносельский, обсе, евросоюз