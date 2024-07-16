https://ria.ru/20240716/putin-1959960673.html

Путин уверен, что "Автодор" справится с работой в новых регионах

Путин уверен, что "Автодор" справится с работой в новых регионах - РИА Новости, 16.07.2024

Путин уверен, что "Автодор" справится с работой в новых регионах

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что "Автодор" справится на отлично с работой в новых регионах. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T11:26

2024-07-16T11:26

2024-07-16T11:40

россия

донбасс

херсонская область

владимир путин

автодор

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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что "Автодор" справится на отлично с работой в новых регионах. "Специалисты "Автодора" активно включились в восстановление транспортной инфраструктуры Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Не сомневаюсь нисколько, что со всеми задачами и в этих регионах, и по всей России вы справитесь только на отлично", - сказал Путин на 155-м километре трассы М-11 "Нева", где проходит церемония открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти.

https://ria.ru/20240403/regiony-1937670819.html

россия

донбасс

херсонская область

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Путин: специалисты "Автодора" справятся с восстановлением транспортной инфраструктуры в новых регионах Путин: специалисты "Автодора" справятся с восстановлением транспортной инфраструктуры в новых регионах 2024-07-16T11:26 true PT0M37S

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россия, донбасс, херсонская область , владимир путин, автодор