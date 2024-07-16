https://ria.ru/20240716/priobreteniya-1960101356.html

Платформа "Кифа" рассматривает одно или два корпоративных приобретения

Платформа "Кифа" рассматривает одно или два корпоративных приобретения - РИА Новости, 16.07.2024

Платформа "Кифа" рассматривает одно или два корпоративных приобретения

Российско-китайская B2B-платформа цифровой торговли "Кифа" рассматривает одно или два корпоративных приобретения для неорганического роста, рассказал... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T18:56

2024-07-16T18:56

2024-07-16T18:56

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технологии

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китай

it-ресурсы

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российско-китайская B2B-платформа цифровой торговли "Кифа" рассматривает одно или два корпоративных приобретения для неорганического роста, рассказал заместитель председателя совета директоров компании Кайл Шостак. "У нас есть идеи по одному или двум корпоративным приобретениям. Здесь мы смотрим на таргеты, где мы видим синергию по клиентской базе, может быть, по логистике, с тем чтобы расширить наш рост немного неорганическим путем", - сказал он в ходе презентации компании, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Согласно материалам компании, инвестиционная программа "Кифа" оценивается в размере 1,7 миллиарда рублей, из которых 300 миллионов рублей заложены на сделки M&A с целью неорганического роста в ключевых категориях и расширения клиентской базы. Инвестиционная программа компании также включает строительство хабов для экспорта и импорта для оптимизации управления цепями поставок, усиления влияния в регионах и привлечения новых локальных клиентов. Данная статья инвестпрограммы оценивается в 800 миллионов рублей. Еще 400 миллионов рублей инвестпрограммы компания закладывает на расширение команды специалистов. "У нас бурно растет команда, которая состоит из специалистов, которые понимают прекрасно не понаслышке и давно работают между Россией и Китаем. Мы агрессивно будем продолжать расширять нашу команду, инвестировать в таланты и привлекать этим в том числе новых клиентов и поставщиков", - сказал Шостак. Кроме того, компания продолжит расширение IT-функционала платформы для повышения пользовательского опыта и усиления лояльности клиентов. Данная статья расходов оценивается в 200 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240703/rets-1957203457.html

https://ria.ru/20240614/torgpred-1952770016.html

россия

китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, россия, китай, it-ресурсы