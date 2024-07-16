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В горном районе Ингушетии вспыхнул новый лесной пожар
В горном районе Ингушетии вспыхнул новый лесной пожар - РИА Новости, 16.07.2024
В горном районе Ингушетии вспыхнул новый лесной пожар
Лесной пожар на площади пять гектаров произошел в горном Джейрахском районе Ингушетии, это уже второе возгорание за последние сутки, сообщило ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:56
2024-07-16T17:56
2024-07-16T17:59
происшествия
джейрахский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Лесной пожар на площади пять гектаров произошел в горном Джейрахском районе Ингушетии, это уже второе возгорание за последние сутки, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. Ранее сообщалось, что в 18.30 мск в понедельник произошло возгорание лесного массива в 13 квартале Арамхинского участкового лесничества на площади в 4 гектара. Ночью пожар был потушен. "На территории Арамхинского лесничества в горном Джейрахском районе республики произошел новый пожар. Его площадь составляет 5 га, возгорание возникло рядом с участком, на котором был ликвидирован пожар 16 июля", - говорится в сообщении. Отмечается, что возгорание могло возникнуть из-за сильной жары. На месте работают пожарные и сотрудники Сунженского лесничества. "Угрозы перехода пожара на населенные пункты и объекты экономики нет", - уточняет ведомство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, джейрахский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Джейрахский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В горном районе Ингушетии вспыхнул новый лесной пожар
МЧС: лесной пожар вновь вспыхнул в горном районе Ингушетии на площади в 5 га
НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Лесной пожар на площади пять гектаров произошел в горном Джейрахском районе Ингушетии, это уже второе возгорание за последние сутки, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.
Ранее сообщалось, что в 18.30 мск в понедельник произошло возгорание лесного массива в 13 квартале Арамхинского участкового лесничества на площади в 4 гектара. Ночью пожар был потушен.
«
"На территории Арамхинского лесничества в горном Джейрахском районе республики произошел новый пожар. Его площадь составляет 5 га, возгорание возникло рядом с участком, на котором был ликвидирован пожар 16 июля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возгорание могло возникнуть из-за сильной жары. На месте работают пожарные и сотрудники Сунженского лесничества.
"Угрозы перехода пожара на населенные пункты и объекты экономики нет", - уточняет ведомство.