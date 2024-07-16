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В горном районе Ингушетии вспыхнул новый лесной пожар

В горном районе Ингушетии вспыхнул новый лесной пожар - РИА Новости, 16.07.2024

В горном районе Ингушетии вспыхнул новый лесной пожар

Лесной пожар на площади пять гектаров произошел в горном Джейрахском районе Ингушетии, это уже второе возгорание за последние сутки, сообщило ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T17:56

2024-07-16T17:56

2024-07-16T17:59

происшествия

джейрахский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Лесной пожар на площади пять гектаров произошел в горном Джейрахском районе Ингушетии, это уже второе возгорание за последние сутки, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. Ранее сообщалось, что в 18.30 мск в понедельник произошло возгорание лесного массива в 13 квартале Арамхинского участкового лесничества на площади в 4 гектара. Ночью пожар был потушен. "На территории Арамхинского лесничества в горном Джейрахском районе республики произошел новый пожар. Его площадь составляет 5 га, возгорание возникло рядом с участком, на котором был ликвидирован пожар 16 июля", - говорится в сообщении. Отмечается, что возгорание могло возникнуть из-за сильной жары. На месте работают пожарные и сотрудники Сунженского лесничества. "Угрозы перехода пожара на населенные пункты и объекты экономики нет", - уточняет ведомство.

джейрахский район

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, джейрахский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии