Рейтинг@Mail.ru
Лесной пожар под Геленджиком локализовали - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:05 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/pozhar-1959901704.html
Лесной пожар под Геленджиком локализовали
Лесной пожар под Геленджиком локализовали - РИА Новости, 16.07.2024
Лесной пожар под Геленджиком локализовали
Лесной пожар в посёлке Сосновка в Геленджике локализован на площади 2 гектара, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T00:05
2024-07-16T00:05
геленджик
природные пожары в россии
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862581397_0:331:2959:1995_1920x0_80_0_0_67adc563ef4a9fc8b784c52764d22ee2.jpg
КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Лесной пожар в посёлке Сосновка в Геленджике локализован на площади 2 гектара, сообщили в оперштабе Кубани. Ранее в оперштабе Кубани информировали о лесном пожаре в районе поселка Сосновка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств. Установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 800 квадратных метров. По словам мэра города Алексея Богодистова, позже площадь возгорания увеличилась до 1 гектара. "Пожар локализован в 23.50 на площади порядка двух гектаров. В тушении принимают участие 250 человек, 24 единицы техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240715/pozhary-1959900968.html
геленджик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862581397_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_ca0771b18e3d43111315d1ab50d9e290.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
геленджик, природные пожары в россии, происшествия
Геленджик, Природные пожары в России, Происшествия
Лесной пожар под Геленджиком локализовали

Лесной пожар под Геленджиком локализовали на площади два гектара

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС во время тушения лесного пожара
Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Лесной пожар в посёлке Сосновка в Геленджике локализован на площади 2 гектара, сообщили в оперштабе Кубани.
Ранее в оперштабе Кубани информировали о лесном пожаре в районе поселка Сосновка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств. Установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 800 квадратных метров. По словам мэра города Алексея Богодистова, позже площадь возгорания увеличилась до 1 гектара.
Ликвидация природного пожара в районе Судака в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
В Крыму потушили четыре природных пожара
Вчера, 23:54
"Пожар локализован в 23.50 на площади порядка двух гектаров. В тушении принимают участие 250 человек, 24 единицы техники", - говорится в сообщении.
 
ГеленджикПриродные пожары в РоссииПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала