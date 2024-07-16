https://ria.ru/20240716/pozhar-1959901704.html

Лесной пожар под Геленджиком локализовали

Лесной пожар под Геленджиком локализовали - РИА Новости, 16.07.2024

Лесной пожар под Геленджиком локализовали

Лесной пожар в посёлке Сосновка в Геленджике локализован на площади 2 гектара, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T00:05

2024-07-16T00:05

2024-07-16T00:05

геленджик

природные пожары в россии

происшествия

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КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Лесной пожар в посёлке Сосновка в Геленджике локализован на площади 2 гектара, сообщили в оперштабе Кубани. Ранее в оперштабе Кубани информировали о лесном пожаре в районе поселка Сосновка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств. Установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 800 квадратных метров. По словам мэра города Алексея Богодистова, позже площадь возгорания увеличилась до 1 гектара. "Пожар локализован в 23.50 на площади порядка двух гектаров. В тушении принимают участие 250 человек, 24 единицы техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240715/pozhary-1959900968.html

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геленджик, природные пожары в россии, происшествия