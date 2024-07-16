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Лесной пожар под Геленджиком локализовали
Лесной пожар под Геленджиком локализовали - РИА Новости, 16.07.2024
Лесной пожар под Геленджиком локализовали
Лесной пожар в посёлке Сосновка в Геленджике локализован на площади 2 гектара, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T00:05
2024-07-16T00:05
2024-07-16T00:05
геленджик
природные пожары в россии
происшествия
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КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Лесной пожар в посёлке Сосновка в Геленджике локализован на площади 2 гектара, сообщили в оперштабе Кубани. Ранее в оперштабе Кубани информировали о лесном пожаре в районе поселка Сосновка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств. Установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 800 квадратных метров. По словам мэра города Алексея Богодистова, позже площадь возгорания увеличилась до 1 гектара. "Пожар локализован в 23.50 на площади порядка двух гектаров. В тушении принимают участие 250 человек, 24 единицы техники", - говорится в сообщении.
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геленджик, природные пожары в россии, происшествия
Геленджик, Природные пожары в России, Происшествия
Лесной пожар под Геленджиком локализовали
Лесной пожар под Геленджиком локализовали на площади два гектара