https://ria.ru/20240716/osetija-1960027666.html
Жителя Владикавказа заподозрили в призывах к терроризму и убийствам
Жителя Владикавказа заподозрили в призывах к терроризму и убийствам - РИА Новости, 16.07.2024
Жителя Владикавказа заподозрили в призывах к терроризму и убийствам
Следственные органы Северной Осетии возбудили уголовное дело в отношении жителя Владикавказа, которого подозревают в призывах в интернете к терроризму и... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:37
2024-07-16T14:37
2024-07-16T14:38
происшествия
россия
владикавказ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Следственные органы Северной Осетии возбудили уголовное дело в отношении жителя Владикавказа, которого подозревают в призывах в интернете к терроризму и убийствам, сообщило СУСК РФ по региону. "По версии следствия, в июне 2024 года 23-летний подозреваемый разместил в группе в одном из мессенджеров текстовый комментарий, в котором имеются высказывания, выражающие побуждение к совершению действий, связанных с причинением смерти", - говорится в сообщении. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенное с использованием сети интернет" УК РФ. Ее санкция предусматривает до семи лет лишения свободы. По информации ряда Telegram-каналов, мужчина предлагал за деньги травить людей в детских больницах, роддомах и домах престарелых.
https://ria.ru/20240711/fsb-1958979560.html
https://ria.ru/20240408/krokus-1938546066.html
россия
владикавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, владикавказ
Происшествия, Россия, Владикавказ
Жителя Владикавказа заподозрили в призывах к терроризму и убийствам
СК: против жителя Владикавказа завели дело из-за призывов к терроризму
НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости.
Следственные органы Северной Осетии возбудили уголовное дело в отношении жителя Владикавказа, которого подозревают в призывах в интернете к терроризму и убийствам, сообщило СУСК РФ по региону
.
"По версии следствия, в июне 2024 года 23-летний подозреваемый разместил в группе в одном из мессенджеров текстовый комментарий, в котором имеются высказывания, выражающие побуждение к совершению действий, связанных с причинением смерти", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенное с использованием сети интернет" УК РФ. Ее санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.
По информации ряда Telegram-каналов, мужчина предлагал за деньги травить людей в детских больницах, роддомах и домах престарелых.