https://ria.ru/20240716/osetija-1960027666.html

Жителя Владикавказа заподозрили в призывах к терроризму и убийствам

Жителя Владикавказа заподозрили в призывах к терроризму и убийствам - РИА Новости, 16.07.2024

Жителя Владикавказа заподозрили в призывах к терроризму и убийствам

Следственные органы Северной Осетии возбудили уголовное дело в отношении жителя Владикавказа, которого подозревают в призывах в интернете к терроризму и... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:37

2024-07-16T14:37

2024-07-16T14:38

происшествия

россия

владикавказ

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НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Следственные органы Северной Осетии возбудили уголовное дело в отношении жителя Владикавказа, которого подозревают в призывах в интернете к терроризму и убийствам, сообщило СУСК РФ по региону. "По версии следствия, в июне 2024 года 23-летний подозреваемый разместил в группе в одном из мессенджеров текстовый комментарий, в котором имеются высказывания, выражающие побуждение к совершению действий, связанных с причинением смерти", - говорится в сообщении. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенное с использованием сети интернет" УК РФ. Ее санкция предусматривает до семи лет лишения свободы. По информации ряда Telegram-каналов, мужчина предлагал за деньги травить людей в детских больницах, роддомах и домах престарелых.

https://ria.ru/20240711/fsb-1958979560.html

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происшествия, россия, владикавказ