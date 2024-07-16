Рейтинг@Mail.ru
Жителя Владикавказа заподозрили в призывах к терроризму и убийствам - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 16.07.2024 (обновлено: 14:38 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/osetija-1960027666.html
Жителя Владикавказа заподозрили в призывах к терроризму и убийствам
Жителя Владикавказа заподозрили в призывах к терроризму и убийствам - РИА Новости, 16.07.2024
Жителя Владикавказа заподозрили в призывах к терроризму и убийствам
Следственные органы Северной Осетии возбудили уголовное дело в отношении жителя Владикавказа, которого подозревают в призывах в интернете к терроризму и... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:37
2024-07-16T14:38
происшествия
россия
владикавказ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Следственные органы Северной Осетии возбудили уголовное дело в отношении жителя Владикавказа, которого подозревают в призывах в интернете к терроризму и убийствам, сообщило СУСК РФ по региону. "По версии следствия, в июне 2024 года 23-летний подозреваемый разместил в группе в одном из мессенджеров текстовый комментарий, в котором имеются высказывания, выражающие побуждение к совершению действий, связанных с причинением смерти", - говорится в сообщении. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенное с использованием сети интернет" УК РФ. Ее санкция предусматривает до семи лет лишения свободы. По информации ряда Telegram-каналов, мужчина предлагал за деньги травить людей в детских больницах, роддомах и домах престарелых.
https://ria.ru/20240711/fsb-1958979560.html
https://ria.ru/20240408/krokus-1938546066.html
россия
владикавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, владикавказ
Происшествия, Россия, Владикавказ
Жителя Владикавказа заподозрили в призывах к терроризму и убийствам

СК: против жителя Владикавказа завели дело из-за призывов к терроризму

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Следственные органы Северной Осетии возбудили уголовное дело в отношении жителя Владикавказа, которого подозревают в призывах в интернете к терроризму и убийствам, сообщило СУСК РФ по региону.
"По версии следствия, в июне 2024 года 23-летний подозреваемый разместил в группе в одном из мессенджеров текстовый комментарий, в котором имеются высказывания, выражающие побуждение к совершению действий, связанных с причинением смерти", - говорится в сообщении.
ФСБ России пресекла теракт в Республике Адыгея - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
ФСБ предотвратила теракт в православном храме в Майкопе
11 июля, 14:22
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенное с использованием сети интернет" УК РФ. Ее санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.
По информации ряда Telegram-каналов, мужчина предлагал за деньги травить людей в детских больницах, роддомах и домах престарелых.
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
В Ленинградской области арестовали мужчину из-за комментария о теракте
8 апреля, 12:09
 
ПроисшествияРоссияВладикавказ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала