В Одессе вновь сожгли автомобиль военнослужащего
В Одессе на улице Академика Королева ночью снова сожгли автомобиль военных
© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на месте удара в Одесской области
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на месте удара в Одесской области. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Неизвестные вновь сожгли в Одессе машину военнослужащего, сообщает украинский портал "Новости. Live" в Telegram-канале.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Поджоги были зафиксированы в Одессе, Ровно, Львове, Калуше в Ивано-Франковской области.
"В Одессе на улице Академика Королева ночью снова сожгли автомобиль военных", - говорится в сообщении портала.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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