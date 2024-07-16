https://ria.ru/20240716/odessa-1959989400.html

В Одессе вновь сожгли автомобиль военнослужащего

В Одессе вновь сожгли автомобиль военнослужащего - РИА Новости, 16.07.2024

В Одессе вновь сожгли автомобиль военнослужащего

Неизвестные вновь сожгли в Одессе машину военнослужащего, сообщает украинский портал "Новости. Live" в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T13:00

2024-07-16T13:00

2024-07-16T13:00

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одесса

ровно

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Неизвестные вновь сожгли в Одессе машину военнослужащего, сообщает украинский портал "Новости. Live" в Telegram-канале. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Поджоги были зафиксированы в Одессе, Ровно, Львове, Калуше в Ивано-Франковской области. "В Одессе на улице Академика Королева ночью снова сожгли автомобиль военных", - говорится в сообщении портала. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240714/ukraina-1959589172.html

https://ria.ru/20240702/odessa-1956896130.html

одесса

ровно

львов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесса, ровно, львов, вооруженные силы украины