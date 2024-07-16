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В Одессе вновь сожгли автомобиль военнослужащего - РИА Новости, 16.07.2024
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13:00 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/odessa-1959989400.html
В Одессе вновь сожгли автомобиль военнослужащего
В Одессе вновь сожгли автомобиль военнослужащего - РИА Новости, 16.07.2024
В Одессе вновь сожгли автомобиль военнослужащего
Неизвестные вновь сожгли в Одессе машину военнослужащего, сообщает украинский портал "Новости. Live" в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Неизвестные вновь сожгли в Одессе машину военнослужащего, сообщает украинский портал "Новости. Live" в Telegram-канале. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Поджоги были зафиксированы в Одессе, Ровно, Львове, Калуше в Ивано-Франковской области. "В Одессе на улице Академика Королева ночью снова сожгли автомобиль военных", - говорится в сообщении портала. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240714/ukraina-1959589172.html
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в мире, одесса, ровно, львов, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Ровно, Львов, Вооруженные силы Украины
В Одессе вновь сожгли автомобиль военнослужащего

В Одессе на улице Академика Королева ночью снова сожгли автомобиль военных

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на месте удара в Одесской области
Пожарные на месте удара в Одесской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на месте удара в Одесской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Неизвестные вновь сожгли в Одессе машину военнослужащего, сообщает украинский портал "Новости. Live" в Telegram-канале.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Поджоги были зафиксированы в Одессе, Ровно, Львове, Калуше в Ивано-Франковской области.
Автомобиль украинского военнослужащего сожгли в Ивано-Франковской области Украины. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Под Ивано-Франковском сожгли автомобиль украинского военного, сообщили СМИ
14 июля, 15:37
"В Одессе на улице Академика Королева ночью снова сожгли автомобиль военных", - говорится в сообщении портала.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Украинские СМИ сообщили о серии поджогов в Одессе
2 июля, 16:02
 
В миреОдессаРовноЛьвовВооруженные силы Украины
 
 
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