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Мишустин рассказал, сколько средств СКФО получило от инвестпроектов - РИА Новости, 16.07.2024
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13:56 16.07.2024 (обновлено: 13:57 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/mishustin-1960008930.html
Мишустин рассказал, сколько средств СКФО получило от инвестпроектов
Мишустин рассказал, сколько средств СКФО получило от инвестпроектов - РИА Новости, 16.07.2024
Мишустин рассказал, сколько средств СКФО получило от инвестпроектов
Прорывные инвестпроекты принесли СКФО почти 330 миллиардов рублей внебюджетных средств по состоянию на первый квартал этого года, сообщил глава правительства РФ РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:56
2024-07-16T13:57
экономика
скфо
россия
северо-кавказский федеральный округ
михаил мишустин
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Прорывные инвестпроекты принесли СКФО почти 330 миллиардов рублей внебюджетных средств по состоянию на первый квартал этого года, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Значимая роль здесь и у так называемых прорывных инвестиционных проектов, на реализации которых как на драйвере роста мы сфокусировались три года тому назад. Всего их 35 в приоритетных сферах: это промышленность, аграрный сектор, это жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, туризм. По данным аналитического центра, по состоянию на первый квартал текущего года, они уже принесли округу практически 330 миллиардов рублей внебюджетных средств и порядка 20,5 тысяч новых рабочих мест, ну а к концу 2030 года должны обеспечить занятость для более чем 87 тысяч специалистов", - сказал Мишустин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.
https://ria.ru/20240716/mishustin-1959992458.html
скфо
россия
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экономика, скфо, россия, северо-кавказский федеральный округ, михаил мишустин
Экономика, СКФО, Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, сколько средств СКФО получило от инвестпроектов

Мишустин: прорывные инвестпроекты принесли СКФО почти 330 миллиардов рублей

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Прорывные инвестпроекты принесли СКФО почти 330 миллиардов рублей внебюджетных средств по состоянию на первый квартал этого года, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Значимая роль здесь и у так называемых прорывных инвестиционных проектов, на реализации которых как на драйвере роста мы сфокусировались три года тому назад. Всего их 35 в приоритетных сферах: это промышленность, аграрный сектор, это жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, туризм. По данным аналитического центра, по состоянию на первый квартал текущего года, они уже принесли округу практически 330 миллиардов рублей внебюджетных средств и порядка 20,5 тысяч новых рабочих мест, ну а к концу 2030 года должны обеспечить занятость для более чем 87 тысяч специалистов", - сказал Мишустин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра выставки Кавказского инвестиционного форума - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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13:08
 
ЭкономикаСКФОРоссияСеверо-Кавказский Федеральный округМихаил Мишустин
 
 
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