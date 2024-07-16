https://ria.ru/20240716/mishustin-1959992458.html

Мишустин рассказал, сколько денег вложат в создание инфраструктуры в СКФО

Мишустин рассказал, сколько денег вложат в создание инфраструктуры в СКФО - РИА Новости, 16.07.2024

Мишустин рассказал, сколько денег вложат в создание инфраструктуры в СКФО

Более 9,5 миллиардов рублей предусмотрено в федеральном бюджете этого года на создание инфраструктуры в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО),... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T13:08

2024-07-16T13:08

2024-07-16T13:22

скфо

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 9,5 миллиардов рублей предусмотрено в федеральном бюджете этого года на создание инфраструктуры в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Для отдельных территорий (СКФО – ред.) приняты комплексные планы развития… Благодаря им стала доступнее современная социальная и транспортная инженерная инфраструктура, ее создание там продолжится. На это в федеральном бюджете на текущий год предусмотрено свыше 9,5 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании по вопросам социально-экономического развития СКФО.

https://ria.ru/20240716/mishustin-1959994739.html

скфо

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

скфо, экономика, михаил мишустин