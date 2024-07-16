https://ria.ru/20240716/mishustin-1959992458.html
Мишустин рассказал, сколько денег вложат в создание инфраструктуры в СКФО
Мишустин рассказал, сколько денег вложат в создание инфраструктуры в СКФО - РИА Новости, 16.07.2024
Мишустин рассказал, сколько денег вложат в создание инфраструктуры в СКФО
Более 9,5 миллиардов рублей предусмотрено в федеральном бюджете этого года на создание инфраструктуры в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО),... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:08
2024-07-16T13:08
2024-07-16T13:22
скфо
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 9,5 миллиардов рублей предусмотрено в федеральном бюджете этого года на создание инфраструктуры в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Для отдельных территорий (СКФО – ред.) приняты комплексные планы развития… Благодаря им стала доступнее современная социальная и транспортная инженерная инфраструктура, ее создание там продолжится. На это в федеральном бюджете на текущий год предусмотрено свыше 9,5 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании по вопросам социально-экономического развития СКФО.
https://ria.ru/20240716/mishustin-1959994739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
скфо, экономика, михаил мишустин
СКФО, Экономика, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, сколько денег вложат в создание инфраструктуры в СКФО
На инфраструктуре в СКФО в 2024 году направят более 9,5 миллиарда рублей