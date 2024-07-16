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Курбан-Байрам 2024: какого числа будет праздник в России, суть, история и традиции
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Религия
 
12:56 16.07.2024 (обновлено: 13:06 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/kurban-bayram-1800665351.html
Курбан-Байрам в 2024 году: дата и традиции праздника жертвоприношения
Курбан-Байрам 2024: какого числа будет праздник в России, суть, история и традиции
Курбан-Байрам в 2024 году: дата и традиции праздника жертвоприношения
Курбан-Байрам - один из главных мусульманских праздников. Его суть, традиции и история, на какое число приходится Курбан-Байрам в 2024 году, в каких регионах... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:56
2024-07-16T13:06
религия
россия
мекка
казань
ислам
курбан-байрам
празднование курбан-байрама
уфа
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Курбан-Байрам - один из главных мусульманских праздников. Его суть, традиции и история, на какое число приходится Курбан-Байрам в 2024 году, в каких регионах России дата торжества объявлена выходным днем, когда будет проводиться жертвоприношение, - в материале РИА Новости.Курбан-БайрамКурбан-Байрам - праздник жертвоприношения, один из наиважнейших в мусульманской культуре."Название праздника имеет тюркское происхождение. На арабском это звучит, как Ид аль-Адха — "праздник жертвы". Еще один перевод с древнего арабского означает Курбан — приближение, байрам — праздник", - объясняет блогер Анастасия Ампилова. "Этот праздник имеет большое значение для каждого мусульманина. В странах, где проповедуют ислам, этот день является официальным выходным, но и в нашей стране есть регионы и города, где объявляют этот день нерабочим", — объясняет Герман Барух, президент благотворительного фонда "Альтаф", правоверный мусульманин.Когда отмечаетсяКурбан-Байрам не имеет постоянной даты, он отмечается по окончанию хаджа через 70 дней после другого самого важного праздника для мусульман – Ураза Байрам (торжества по случаю окончания поста, который длится на протяжении всего месяца Рамадан) на 10-й день месяца Зуль-хиджа исламского лунного календаря в память жертвоприношения пророка Ибрахима. В 2024 году праздник приходится на воскресенье 16 июня. Продолжаться он будет до четверга 20 июня включительно."Связано такое длительное празднование с тем, что мусульманин должен посетить всех родственников, а за один день это сделать невозможно. Кроме того верующие должны читать молитвы и проповеди. В дни празднования принято угощать всех людей и давать милостыню бедным", - говорит Анастасия Ампилова.История и традицииИстория праздника Курбан-Байрам связана с пророком Ибрахимом (в Библии — Авраамом) и отсылает к 37 суре (главе) Корана."Ибрахим долго не мог иметь детей, и первый его ребенок появился, когда ему было 86 лет. В одну из ночей он увидел сон, где Всевышний просит его принести в жертву единственного, горячо любимого сына Исмаила. Ибрахим очень любил своего сына, но ослушаться Всевышнего не смог, поэтому отправился со своим сыном в одну из долин под названием Мина, чтобы принести сына в жертву Аллаху. Сын и отец были искренне готовы свершить запланированное, когда к Ибрахиму с небес спустился Всевышний и остановил его, сказав, что он прошел испытание, доказав свою покорность, преданность и любовь к Аллаху. Жертва была заменена на барана. С тех пор в этот день приносят в жертву барана, а на месте произошедшего впоследствии возвели Мекку, куда ежегодно стекаются мусульмане со всего мира", - рассказывает Герман Барух.Суть Курбан-БайрамаИбрахим успешно прошел испытание веры, а вся история показывает, что чтобы стать ближе к Богу, не нужно людских жертв, самое важное – быть добродетельным, соблюдать заповеди и помогать ближним.Порядок празднованияПодготовка к торжеству Курбан-Байрам начинается задолго до него. Дней за 20 до праздника мусульмане перестают стричься, бриться, не устраивают застолий и не надевают новую одежду. У кого есть возможность, отправляются в Мекку, в долину Мина для совершения хаджа, рассказал Герман Барух.Церемонии начинаются ранним утром с первых лучей солнца. Сперва необходимо совершить полное омовение. После этого нужно надеть чистую или новую одежду из натуральных тканей, желательно надушиться благовониями. Далее мусульмане отправляются в мечеть на утреннюю молитву. Вернувшись домой и позавтракав, люди снова собираются в мечети для проповеди, которую ведет имам. После этого рекомендуется посетить кладбище и навестить покойных родственников, прибраться там и привести в порядок могилы. Только после всех этих процедур происходит главное событие дня - обряд жертвоприношения.Если у мусульманина нет возможности приобрести барана для принесения в жертву, иногда договариваются с родственниками, соседями или друзьями, чтобы совершить обряд вместе.После заклания мясо барана готовят. Чем разнообразнее и богаче будет стол, тем лучше. Также на столе обязательно должны быть десерты, ими угощают детей. При этом не допускается никаких спиртных напитков, на стол ставят чай, соки, компоты и бульон из мяса.Треть из приготовленной еды раздается бедным, еще одну треть относят друзьям, знакомым, соседям, и лишь последнюю часть оставляют дома. В странах и регионах, где ислам проповедуют большинство населения, происходит взаимный обмен блюдами, и в итоге у каждого получается богатый разнообразный стол.В последующие дни праздника Курбан-Байрам принято навещать своих родственников, которые живут далеко, обязательно угощать их и принимать гостей у себя. Можно продолжать готовить блюда из принесенного в жертву животного, ведь еда должна быть свежей.В этот день категорически запрещено:Жертва на Курбан-БайрамЖертвенное животное выбирается заранее. Его специально откармливают. Иногда украшают магическими амулетами, разукрашивают яркой краской, увешивают ожерельями и колокольчиками. Но не все животные подходят для ритуала. Жертве должно быть не менее года, она должна быть здорова, упитанна и красива. У животного не должно быть серьезных изъянов: отрезанных ушей, сломанных рогов, отсутствия зубов или части хвоста. Животное не должно быть слепым на один или оба глаза. Особь с подобными изъянами не может быть принесена в жертву.В жертву можно приносить животное, у которого есть незначительные недостатки: сломана меньшая часть рога, повреждено несколько зубов или же животное немного хромает.Из всех видов животных в жертву допустимо приносить только верблюдов, коров (быков), буйволов, овец или коз. 2–3 дня до Курбан-Байрама жертвенное животное содержат в специальном чистом месте, отделив от остальных.Выходные и праздничные дниВ девяти регионах России, где этот праздник отмечают официально (в их числе пять республик СКФО, Татарстан, Адыгея, Башкортостан и Крым), день объявлен официальным выходным. Так как в 2024 году Курбан-Байрам приходится на воскресенье, помимо основного дня празднования — 16 июня — некоторые регионы сделали выходным и следующий — 17 июня.Курбан-Байрам в РоссииМусульмане России широко празднуют Курбан-Байрам. Мероприятия проходят по заранее утвержденному советами духовного управления мусульман плану. Например, в прошлом году в Казани был намечен следующий порядок:После проведения намаза, в специально отведенных местах будут производиться жертвоприношения вплоть до позднего вечера. В Уфе, например, для этого действует специальный сервис, на котором можно онлайн заказать жертвоприношение от своего имени.
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россия, мекка, казань, ислам, курбан-байрам, празднование курбан-байрама, уфа, религия
Религия, Россия, Мекка, Казань, Ислам, Курбан-байрам, Празднование Курбан-байрама, Уфа, Религия

Курбан-Байрам в 2024 году: дата и традиции праздника жертвоприношения

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКурбан-Байрам
Курбан-Байрам - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Курбан-Байрам
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Курбан-Байрам - один из главных мусульманских праздников. Его суть, традиции и история, на какое число приходится Курбан-Байрам в 2024 году, в каких регионах России дата торжества объявлена выходным днем, когда будет проводиться жертвоприношение, - в материале РИА Новости.

Курбан-Байрам

Курбан-Байрам - праздник жертвоприношения, один из наиважнейших в мусульманской культуре.
"Название праздника имеет тюркское происхождение. На арабском это звучит, как Ид аль-Адха — "праздник жертвы". Еще один перевод с древнего арабского означает Курбан — приближение, байрам — праздник", - объясняет блогер Анастасия Ампилова. "Этот праздник имеет большое значение для каждого мусульманина. В странах, где проповедуют ислам, этот день является официальным выходным, но и в нашей стране есть регионы и города, где объявляют этот день нерабочим", — объясняет Герман Барух, президент благотворительного фонда "Альтаф", правоверный мусульманин.
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Когда отмечается

Курбан-Байрам не имеет постоянной даты, он отмечается по окончанию хаджа через 70 дней после другого самого важного праздника для мусульман – Ураза Байрам (торжества по случаю окончания поста, который длится на протяжении всего месяца Рамадан) на 10-й день месяца Зуль-хиджа исламского лунного календаря в память жертвоприношения пророка Ибрахима. В 2024 году праздник приходится на воскресенье 16 июня. Продолжаться он будет до четверга 20 июня включительно.
"Связано такое длительное празднование с тем, что мусульманин должен посетить всех родственников, а за один день это сделать невозможно. Кроме того верующие должны читать молитвы и проповеди. В дни празднования принято угощать всех людей и давать милостыню бедным", - говорит Анастасия Ампилова.

История и традиции

История праздника Курбан-Байрам связана с пророком Ибрахимом (в Библии — Авраамом) и отсылает к 37 суре (главе) Корана.
© РИА Новости / Денис АбрамовКоран
Коран - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Коран
"Ибрахим долго не мог иметь детей, и первый его ребенок появился, когда ему было 86 лет. В одну из ночей он увидел сон, где Всевышний просит его принести в жертву единственного, горячо любимого сына Исмаила. Ибрахим очень любил своего сына, но ослушаться Всевышнего не смог, поэтому отправился со своим сыном в одну из долин под названием Мина, чтобы принести сына в жертву Аллаху. Сын и отец были искренне готовы свершить запланированное, когда к Ибрахиму с небес спустился Всевышний и остановил его, сказав, что он прошел испытание, доказав свою покорность, преданность и любовь к Аллаху. Жертва была заменена на барана. С тех пор в этот день приносят в жертву барана, а на месте произошедшего впоследствии возвели Мекку, куда ежегодно стекаются мусульмане со всего мира", - рассказывает Герман Барух.

Суть Курбан-Байрама

Ибрахим успешно прошел испытание веры, а вся история показывает, что чтобы стать ближе к Богу, не нужно людских жертв, самое важное – быть добродетельным, соблюдать заповеди и помогать ближним.

Порядок празднования

Подготовка к торжеству Курбан-Байрам начинается задолго до него. Дней за 20 до праздника мусульмане перестают стричься, бриться, не устраивают застолий и не надевают новую одежду. У кого есть возможность, отправляются в Мекку, в долину Мина для совершения хаджа, рассказал Герман Барух.
© AP Photo / Oded BaliltyКупание в водопаде в честь праздника Курбан-байрам в Бейт-Шеане
Купание в водопаде в честь праздника Курбан-байрам в Бейт-Шеане - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Oded Balilty
Купание в водопаде в честь праздника Курбан-байрам в Бейт-Шеане
Церемонии начинаются ранним утром с первых лучей солнца. Сперва необходимо совершить полное омовение. После этого нужно надеть чистую или новую одежду из натуральных тканей, желательно надушиться благовониями. Далее мусульмане отправляются в мечеть на утреннюю молитву. Вернувшись домой и позавтракав, люди снова собираются в мечети для проповеди, которую ведет имам. После этого рекомендуется посетить кладбище и навестить покойных родственников, прибраться там и привести в порядок могилы. Только после всех этих процедур происходит главное событие дня - обряд жертвоприношения.
Если у мусульманина нет возможности приобрести барана для принесения в жертву, иногда договариваются с родственниками, соседями или друзьями, чтобы совершить обряд вместе.
После заклания мясо барана готовят. Чем разнообразнее и богаче будет стол, тем лучше. Также на столе обязательно должны быть десерты, ими угощают детей. При этом не допускается никаких спиртных напитков, на стол ставят чай, соки, компоты и бульон из мяса.
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВерующие во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети
Верующие во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Верующие во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети
Треть из приготовленной еды раздается бедным, еще одну треть относят друзьям, знакомым, соседям, и лишь последнюю часть оставляют дома. В странах и регионах, где ислам проповедуют большинство населения, происходит взаимный обмен блюдами, и в итоге у каждого получается богатый разнообразный стол.
В последующие дни праздника Курбан-Байрам принято навещать своих родственников, которые живут далеко, обязательно угощать их и принимать гостей у себя. Можно продолжать готовить блюда из принесенного в жертву животного, ведь еда должна быть свежей.
В этот день категорически запрещено:
  • ходить в грязной одежде;
  • заниматься тяжелым трудом;
  • ругаться, сквернословить, обижать кого-либо;
  • скупиться на милостыню и помощь нуждающимся.
Верующий во время праздничного намаза по случаю праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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Жертва на Курбан-Байрам

Жертвенное животное выбирается заранее. Его специально откармливают. Иногда украшают магическими амулетами, разукрашивают яркой краской, увешивают ожерельями и колокольчиками. Но не все животные подходят для ритуала. Жертве должно быть не менее года, она должна быть здорова, упитанна и красива. У животного не должно быть серьезных изъянов: отрезанных ушей, сломанных рогов, отсутствия зубов или части хвоста. Животное не должно быть слепым на один или оба глаза. Особь с подобными изъянами не может быть принесена в жертву.
В жертву можно приносить животное, у которого есть незначительные недостатки: сломана меньшая часть рога, повреждено несколько зубов или же животное немного хромает.
Из всех видов животных в жертву допустимо приносить только верблюдов, коров (быков), буйволов, овец или коз. 2–3 дня до Курбан-Байрама жертвенное животное содержат в специальном чистом месте, отделив от остальных.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМусульманин в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам у Московской Соборной мечети
Мусульманин в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам у Московской Соборной мечети - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мусульманин в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам у Московской Соборной мечети

Выходные и праздничные дни

В девяти регионах России, где этот праздник отмечают официально (в их числе пять республик СКФО, Татарстан, Адыгея, Башкортостан и Крым), день объявлен официальным выходным. Так как в 2024 году Курбан-Байрам приходится на воскресенье, помимо основного дня празднования — 16 июня — некоторые регионы сделали выходным и следующий — 17 июня.

Курбан-Байрам в России

Мусульмане России широко празднуют Курбан-Байрам. Мероприятия проходят по заранее утвержденному советами духовного управления мусульман плану. Например, в прошлом году в Казани был намечен следующий порядок:
  • 2:30 — утренний намаз;
  • 2:35-3:10 – чтение вслух священного Корана;
  • 3:00-3:30 – праздничный вагаз (проповедь);
  • 03:30 – гает-намаз (молитва);
  • 03:40 – проповедь на арабском языке.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМусульмане во время праздничной коллективной молитвы у Соборной мечети Санкт-Петербурга
Мусульмане во время праздничной коллективной молитвы у Соборной мечети Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Мусульмане во время праздничной коллективной молитвы у Соборной мечети Санкт-Петербурга
После проведения намаза, в специально отведенных местах будут производиться жертвоприношения вплоть до позднего вечера. В Уфе, например, для этого действует специальный сервис, на котором можно онлайн заказать жертвоприношение от своего имени.
 
РелигияРоссияМеккаКазаньИсламКурбан-байрамПразднование Курбан-байрамаУфаРелигия
 
 
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