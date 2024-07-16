https://ria.ru/20240716/gladkov-1959917503.html

Около 2,5 тысячи жителей Белгородской области находятся в ПВР

Около 2,5 тысячи жителей Белгородской области находятся в ПВР - РИА Новости, 16.07.2024

Около 2,5 тысячи жителей Белгородской области находятся в ПВР

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что около 2,5 тысячи жителей региона находятся в пунктах временного размещения. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T06:35

2024-07-16T06:35

2024-07-16T06:35

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

ярославль

воронеж

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что около 2,5 тысячи жителей региона находятся в пунктах временного размещения. "Всего 2500 человек проживают в пунктах временного размещения: 1500 - Белгородская область. Остальные: Воронеж, Ярославль, Тула, Карачаево-Черкессия, Владимир. Еще 100 человек отправим в ближайшее время", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.

https://ria.ru/20240713/vsu-1959450813.html

белгородская область

ярославль

воронеж

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вячеслав гладков, белгородская область, ярославль, воронеж