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Около 2,5 тысячи жителей Белгородской области находятся в ПВР
Около 2,5 тысячи жителей Белгородской области находятся в ПВР - РИА Новости, 16.07.2024
Около 2,5 тысячи жителей Белгородской области находятся в ПВР
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что около 2,5 тысячи жителей региона находятся в пунктах временного размещения. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T06:35
2024-07-16T06:35
2024-07-16T06:35
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что около 2,5 тысячи жителей региона находятся в пунктах временного размещения. "Всего 2500 человек проживают в пунктах временного размещения: 1500 - Белгородская область. Остальные: Воронеж, Ярославль, Тула, Карачаево-Черкессия, Владимир. Еще 100 человек отправим в ближайшее время", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
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вячеслав гладков, белгородская область, ярославль, воронеж
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Ярославль, Воронеж
Около 2,5 тысячи жителей Белгородской области находятся в ПВР
Гладков: около 2,5 тысячи жителей Белгородской области находятся в ПВР