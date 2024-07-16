https://ria.ru/20240716/finlyandiya-1960068023.html
В Финляндии разъяснили новый порядок выдворения беженцев
В Финляндии разъяснили новый порядок выдворения беженцев - РИА Новости, 16.07.2024
В Финляндии разъяснили новый порядок выдворения беженцев
Принятый в Финляндии закон о выдворении беженцев на границе подразумевает, что решение о выдворении будет приниматься пограничником в кратчайшие сроки, при этом РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:49
2024-07-16T16:49
2024-07-16T16:56
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Принятый в Финляндии закон о выдворении беженцев на границе подразумевает, что решение о выдворении будет приниматься пограничником в кратчайшие сроки, при этом беженцу будет предписано вернуться в страну, из которой он прибыл в Финляндию, заявила РИА Новости руководитель отдела по связям с общественностью пограничной охраны Финляндии Пяйви Каасинен. Закон "о временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией", подразумевающий выдворение беженцев, вступит в силу 22 июля. Он позволит финским властям ограничивать прием беженцев на определенной части границы. "Решение о применении данного закона принимается правительством, если правительство и президент республики установят наличие оснований для его применения. На основании этого решения лицу, являющемуся инструментом влияния, будет запрещен въезд в страну… Решение о выдворении и само выдворение должны быть приняты (пограничником – ред.) без промедления. На практике это займет несколько часов", – рассказала она. Пограничник, прошедший соответствующую подготовку, оценивает, подпадает ли беженец под исключения, указанные в законе. К ним относятся дети, инвалиды и лица, находящиеся в особо уязвимом положении. Они, согласно закону, смогут подать заявление об убежище. Если беженец к этой категории не относится, а в стране, откуда он прибыл в Финляндию, ему ничего не угрожает, пограничник принимает решение о выдворении, пояснила Каасинен. "Если лицо не подпадает под исключительные категории статьи 5, оно будет выдворено из Финляндии в страну, из которой оно прибыло, несмотря на наличие заявления о предоставлении международной защиты. Также ему будет указано, где на финской границе принимаются заявления о предоставлении международной защиты. Перемещение не может осуществляться через территорию Финляндии", – рассказала собеседница агентства. Финским властям еще предстоит решить, ограничивать ли прием заявлений об убежище на определенном участке границы. По мнению финских властей, беженцев используют в качестве инструмента влияния другие государства. Согласно закону, просители убежища не смогут попасть на указанную в решении правительства территорию и будут выдворены. Власти Финляндии неоднократно обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240715/finlyandiya-1959759797.html
https://ria.ru/20240418/posobie-1940845303.html
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в мире, финляндия, россия, москва, дмитрий песков, мария захарова
В мире, Финляндия, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Мария Захарова
В Финляндии разъяснили новый порядок выдворения беженцев
В Финляндии разъяснили порядок выдворения беженцев после принятия нового закона
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Принятый в Финляндии закон о выдворении беженцев на границе подразумевает, что решение о выдворении будет приниматься пограничником в кратчайшие сроки, при этом беженцу будет предписано вернуться в страну, из которой он прибыл в Финляндию, заявила РИА Новости руководитель отдела по связям с общественностью пограничной охраны Финляндии Пяйви Каасинен.
Закон "о временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией", подразумевающий выдворение беженцев, вступит в силу 22 июля. Он позволит финским властям ограничивать прием беженцев на определенной части границы.
"Решение о применении данного закона принимается правительством, если правительство и президент республики установят наличие оснований для его применения. На основании этого решения лицу, являющемуся инструментом влияния, будет запрещен въезд в страну… Решение о выдворении и само выдворение должны быть приняты (пограничником – ред.) без промедления. На практике это займет несколько часов", – рассказала она.
Пограничник, прошедший соответствующую подготовку, оценивает, подпадает ли беженец под исключения, указанные в законе. К ним относятся дети, инвалиды и лица, находящиеся в особо уязвимом положении. Они, согласно закону, смогут подать заявление об убежище. Если беженец к этой категории не относится, а в стране, откуда он прибыл в Финляндию, ему ничего не угрожает, пограничник принимает решение о выдворении, пояснила Каасинен.
"Если лицо не подпадает под исключительные категории статьи 5, оно будет выдворено из Финляндии в страну, из которой оно прибыло, несмотря на наличие заявления о предоставлении международной защиты. Также ему будет указано, где на финской границе принимаются заявления о предоставлении международной защиты. Перемещение не может осуществляться через территорию Финляндии", – рассказала собеседница агентства.
Финским властям еще предстоит решить, ограничивать ли прием заявлений об убежище на определенном участке границы. По мнению финских властей, беженцев используют в качестве инструмента влияния другие государства. Согласно закону, просители убежища не смогут попасть на указанную в решении правительства территорию и будут выдворены.
Власти Финляндии неоднократно обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.