https://ria.ru/20240716/finlyandiya-1959988300.html

Президент Финляндии подписал закон о беженцах на границе с Россией

Президент Финляндии подписал закон о беженцах на границе с Россией - РИА Новости, 16.07.2024

Президент Финляндии подписал закон о беженцах на границе с Россией

Президент Финляндии Александер Стубб утвердил закон об ограничении приема беженцев и их выдворении на границе с Россией, сообщает во вторник канцелярия... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T12:57

2024-07-16T12:57

2024-07-16T12:58

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб утвердил закон об ограничении приема беженцев и их выдворении на границе с Россией, сообщает во вторник канцелярия президента на своем сайте. "Я утвердил закон сегодня на презентации президента республики", - приводится заявление Стубба. Финский парламент 12 июля во втором чтении одобрил закон "о временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией", подразумевающий выдворение беженцев. Власти Финляндии ранее заявляли, что его принятие позволит в дальнейшем рассмотреть вопрос об открытии КПП на границе с Россией. Глава МВД Мари Рантанен после принятия закона парламентом заявила, что Финляндия может открыть пункты пересечения на границе с Россией, когда изменится ситуация с безопасностью, но само принятие закона "не гарантирует" открытие границы.Закон вступит в силу 22 июля и будет действовать в течение года, сообщило финское МВД.Глава МВД Рантанен ранее отмечала, что использование такого закона предполагает наличие веских оснований, которые на данный момент отсутствуют. Премьер-министр Петтери Орпо выражал надежду, что закон не придется применять в принципе.Согласно документу, правительство сможет ограничивать прием беженцев на определенной части границы. По мнению финских властей, просителей убежища используют в качестве инструмента влияния другие государства. Соответственно, в рамках нового закона беженцы не смогут попасть на указанную Хельсинки территорию и будут выдворены. Действие закона не распространяется на мигрантов, находящихся в особо уязвимом положении.Власти Финляндии неоднократно обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240715/finlyandiya-1959759797.html

https://ria.ru/20240715/finljandija-1959751381.html

https://ria.ru/20240715/finljandija-1959780063.html

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в мире, финляндия, россия, александер стубб