https://ria.ru/20240716/chita-1960052805.html

В Чите знаменитые шеф-повара разрабатывают новое меню региона

В Чите знаменитые шеф-повара разрабатывают новое меню региона - РИА Новости, 16.07.2024

В Чите знаменитые шеф-повара разрабатывают новое меню региона

В Читу приехала международная команда поваров, чтобы разработать забайкальское меню, способное стать визитной карточкой региона. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T16:20

2024-07-16T16:20

2024-07-16T16:20

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Читу приехала международная команда поваров, чтобы разработать забайкальское меню, способное стать визитной карточкой региона.Уникальные блюда и напитки из локальных продуктов создадут шеф-повара "Гастрокэмпа Чита 2024" для фестиваля "Вкусы народов Забайкалья на Великом чайном пути". Мастера приехали из Москвы, Уфы, Казани, Санкт-Петербурга, Забайкальского края, Туниса и Монголии.Приезжим специалистам и их местным коллегам предстоит изучить локальные продукты, напитки и предложить блюда, которые в будущем войдут в основу российской кухни Великого чайного пути, который когда-то проходил через регион.В состав международной части команды проекта вошли Антон Сальников, Рашид Рахманов, Хосни бен Амор, Эрдэнээ Сумьяадорж, а также миксолог Евгений Шкарин и кондитер Лейля Кашапова. Местные мастера – Зарина Гагиева, Михаил Бочкарев, Екатерина Швецова, Сергей Кульпин, Зорикто Очиров."Перед командой стоит очень амбициозная задача - найти подход к созданию гастрономических трендов, которые на основе локальных продуктов смогут сформировать уникальное направление - "Кухня Забайкалья", - говорит создатель проекта, президент Международного эногастрономического центра и глава комитета по гастрономическому туризму РСТ Леонид Гелибтерман.За первые дни проекта участники успели познакомиться с местной кухней, посетили сельскохозяйственный рынок и уже обнаружили неочевидные специалитеты региона. Так, шеф-повар Антон Сальников выделил несколько уникальных продуктов, с которыми хотел бы поработать: дикая коза, ревень, дикий лук мангир, черемуха. Впереди еще два дня гастрономической экспедиции.Участники "Гастокэмпа Чита 2024" представят авторские блюда и напитки для фирменного "Забайкальского меню" 21 июля.

https://ria.ru/20240716/azov-1958831113.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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