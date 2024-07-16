В Чите знаменитые шеф-повара разрабатывают новое меню региона
В Чите на "Гастрокэмпе" лучшие повара создают меню из местных продуктов
© Фото : Елизавета КудрявцеваЧита. Дегустация местных продуктов на рынке
© Фото : Елизавета Кудрявцева
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Читу приехала международная команда поваров, чтобы разработать забайкальское меню, способное стать визитной карточкой региона.
© Фото предоставлено пресс-службой Агентства по туризму Забайкальского краяЧита. Участники гастрокэмпа на пресс-конференции
© Фото предоставлено пресс-службой Агентства по туризму Забайкальского края
Чита. Участники гастрокэмпа на пресс-конференции
Уникальные блюда и напитки из локальных продуктов создадут шеф-повара "Гастрокэмпа Чита 2024" для фестиваля "Вкусы народов Забайкалья на Великом чайном пути". Мастера приехали из Москвы, Уфы, Казани, Санкт-Петербурга, Забайкальского края, Туниса и Монголии.
Приезжим специалистам и их местным коллегам предстоит изучить локальные продукты, напитки и предложить блюда, которые в будущем войдут в основу российской кухни Великого чайного пути, который когда-то проходил через регион.
В состав международной части команды проекта вошли Антон Сальников, Рашид Рахманов, Хосни бен Амор, Эрдэнээ Сумьяадорж, а также миксолог Евгений Шкарин и кондитер Лейля Кашапова. Местные мастера – Зарина Гагиева, Михаил Бочкарев, Екатерина Швецова, Сергей Кульпин, Зорикто Очиров.
© Фото : Елизавета КудрявцеваЧита. Участники гастрокэмпа пробуют готовить местное блюдо буузы
Чита. Участники гастрокэмпа пробуют готовить местное блюдо буузы
© Фото : Елизавета Кудрявцева
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© Фото : Елизавета КудрявцеваЧита. Участники гастрокэмпа знакомятся с историей и культурой Забайкалья
Чита. Участники гастрокэмпа знакомятся с историей и культурой Забайкалья
© Фото : Елизавета Кудрявцева
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© Фото предоставлено пресс-службой Агентства по туризму Забайкальского краяВласти Читы встретились с шеф-поварами - участниками гастрокэмпа
Власти Читы встретились с шеф-поварами - участниками гастрокэмпа
© Фото предоставлено пресс-службой Агентства по туризму Забайкальского края
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© Фото : Елизавета КудрявцеваЧита. Участники гастрокэмпа знакомятся с местными продуктами на рынке
Чита. Участники гастрокэмпа знакомятся с местными продуктами на рынке
© Фото : Елизавета Кудрявцева
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Чита. Участники гастрокэмпа пробуют готовить местное блюдо буузы
© Фото : Елизавета Кудрявцева
1 из 4
Чита. Участники гастрокэмпа знакомятся с историей и культурой Забайкалья
© Фото : Елизавета Кудрявцева
2 из 4
Власти Читы встретились с шеф-поварами - участниками гастрокэмпа
© Фото предоставлено пресс-службой Агентства по туризму Забайкальского края
3 из 4
Чита. Участники гастрокэмпа знакомятся с местными продуктами на рынке
© Фото : Елизавета Кудрявцева
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"Перед командой стоит очень амбициозная задача - найти подход к созданию гастрономических трендов, которые на основе локальных продуктов смогут сформировать уникальное направление - "Кухня Забайкалья", - говорит создатель проекта, президент Международного эногастрономического центра и глава комитета по гастрономическому туризму РСТ Леонид Гелибтерман.
За первые дни проекта участники успели познакомиться с местной кухней, посетили сельскохозяйственный рынок и уже обнаружили неочевидные специалитеты региона. Так, шеф-повар Антон Сальников выделил несколько уникальных продуктов, с которыми хотел бы поработать: дикая коза, ревень, дикий лук мангир, черемуха. Впереди еще два дня гастрономической экспедиции.
Участники "Гастокэмпа Чита 2024" представят авторские блюда и напитки для фирменного "Забайкальского меню" 21 июля.