https://ria.ru/20240715/zhitelnitsa-1959793674.html

Мать-тусовщица из Волгограда, обрекшая младенца на смерть, получила 18 лет

Мать-тусовщица из Волгограда, обрекшая младенца на смерть, получила 18 лет - РИА Новости, 15.07.2024

Мать-тусовщица из Волгограда, обрекшая младенца на смерть, получила 18 лет

Суд в Волгограде приговорил к 18 годам колонии местную жительницу, бросившую на несколько дней одного своего девятимесячного ребенка, который умер от истощения, РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:34

2024-07-15T15:34

2024-07-15T15:34

происшествия

волгоград

россия

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 15 июл – РИА Новости. Суд в Волгограде приговорил к 18 годам колонии местную жительницу, бросившую на несколько дней одного своего девятимесячного ребенка, который умер от истощения, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области. Как сообщал СК РФ, 3 августа 2023 года 24-летняя девушка оставила своего девятимесячного сына в квартире дома в Волгограде и ушла, заперев входную дверь на ключ. Спустя четыре дня тело ребенка обнаружила бабушка. Подозреваемую задержали, было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". По данным СК, пока ребенок умирал без еды и воды, его мать веселилась с друзьями на другом конце города. "Приговором суда виновной назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, отбывать которые она будет в исправительной колонии общего режима, а также последующим ограничением свободы сроком на один год", - говорится в сообщении СК. Ее признали виновной в убийстве и жестоком обращении с ребенком.

https://ria.ru/20240715/sk-1959755627.html

волгоград

россия

волгоградская область

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происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)