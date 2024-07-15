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Мать-тусовщица из Волгограда, обрекшая младенца на смерть, получила 18 лет - РИА Новости, 15.07.2024
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15:34 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/zhitelnitsa-1959793674.html
Мать-тусовщица из Волгограда, обрекшая младенца на смерть, получила 18 лет
Мать-тусовщица из Волгограда, обрекшая младенца на смерть, получила 18 лет - РИА Новости, 15.07.2024
Мать-тусовщица из Волгограда, обрекшая младенца на смерть, получила 18 лет
Суд в Волгограде приговорил к 18 годам колонии местную жительницу, бросившую на несколько дней одного своего девятимесячного ребенка, который умер от истощения, РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:34
2024-07-15T15:34
происшествия
волгоград
россия
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 15 июл – РИА Новости. Суд в Волгограде приговорил к 18 годам колонии местную жительницу, бросившую на несколько дней одного своего девятимесячного ребенка, который умер от истощения, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области. Как сообщал СК РФ, 3 августа 2023 года 24-летняя девушка оставила своего девятимесячного сына в квартире дома в Волгограде и ушла, заперев входную дверь на ключ. Спустя четыре дня тело ребенка обнаружила бабушка. Подозреваемую задержали, было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". По данным СК, пока ребенок умирал без еды и воды, его мать веселилась с друзьями на другом конце города. "Приговором суда виновной назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, отбывать которые она будет в исправительной колонии общего режима, а также последующим ограничением свободы сроком на один год", - говорится в сообщении СК. Ее признали виновной в убийстве и жестоком обращении с ребенком.
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происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Россия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Мать-тусовщица из Волгограда, обрекшая младенца на смерть, получила 18 лет

Жительница Волгограда получила 18 лет колонии за убийство девятимесячного сына

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 15 июл – РИА Новости. Суд в Волгограде приговорил к 18 годам колонии местную жительницу, бросившую на несколько дней одного своего девятимесячного ребенка, который умер от истощения, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
Как сообщал СК РФ, 3 августа 2023 года 24-летняя девушка оставила своего девятимесячного сына в квартире дома в Волгограде и ушла, заперев входную дверь на ключ. Спустя четыре дня тело ребенка обнаружила бабушка. Подозреваемую задержали, было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". По данным СК, пока ребенок умирал без еды и воды, его мать веселилась с друзьями на другом конце города.
"Приговором суда виновной назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, отбывать которые она будет в исправительной колонии общего режима, а также последующим ограничением свободы сроком на один год", - говорится в сообщении СК.
Ее признали виновной в убийстве и жестоком обращении с ребенком.
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