https://ria.ru/20240715/zhitelnitsa-1959793674.html
Мать-тусовщица из Волгограда, обрекшая младенца на смерть, получила 18 лет
Мать-тусовщица из Волгограда, обрекшая младенца на смерть, получила 18 лет - РИА Новости, 15.07.2024
Мать-тусовщица из Волгограда, обрекшая младенца на смерть, получила 18 лет
Суд в Волгограде приговорил к 18 годам колонии местную жительницу, бросившую на несколько дней одного своего девятимесячного ребенка, который умер от истощения, РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:34
2024-07-15T15:34
2024-07-15T15:34
происшествия
волгоград
россия
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
ВОЛГОГРАД, 15 июл – РИА Новости. Суд в Волгограде приговорил к 18 годам колонии местную жительницу, бросившую на несколько дней одного своего девятимесячного ребенка, который умер от истощения, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области. Как сообщал СК РФ, 3 августа 2023 года 24-летняя девушка оставила своего девятимесячного сына в квартире дома в Волгограде и ушла, заперев входную дверь на ключ. Спустя четыре дня тело ребенка обнаружила бабушка. Подозреваемую задержали, было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". По данным СК, пока ребенок умирал без еды и воды, его мать веселилась с друзьями на другом конце города. "Приговором суда виновной назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, отбывать которые она будет в исправительной колонии общего режима, а также последующим ограничением свободы сроком на один год", - говорится в сообщении СК. Ее признали виновной в убийстве и жестоком обращении с ребенком.
https://ria.ru/20240715/sk-1959755627.html
волгоград
россия
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Россия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Мать-тусовщица из Волгограда, обрекшая младенца на смерть, получила 18 лет
Жительница Волгограда получила 18 лет колонии за убийство девятимесячного сына