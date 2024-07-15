https://ria.ru/20240715/zakharova-1959664968.html

Захарова высмеяла брифинг Секретной службы США

Захарова высмеяла брифинг Секретной службы США - РИА Новости, 15.07.2024

Захарова высмеяла брифинг Секретной службы США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла экстренный брифинг Секретной службы США, назвав позы сотрудников "стенкой для штрафных ударов". РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T00:26

2024-07-15T00:26

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла экстренный брифинг Секретной службы США, назвав позы сотрудников "стенкой для штрафных ударов". "Смотрю экстренный брифинг Секретной службы США. Судя по их позам, это стенка для штрафных ударов", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Экс-президент США Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959583363.html

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сша, пенсильвания, россия, дональд трамп, мария захарова, фбр, в мире