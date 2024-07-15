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Урожайное станет новым плацдармом для российских сил, сообщил Рогов - РИА Новости, 15.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:08 15.07.2024 (обновлено: 01:00 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/urozhaynoe-1959662064.html
Урожайное станет новым плацдармом для российских сил, сообщил Рогов
Урожайное станет новым плацдармом для российских сил, сообщил Рогов - РИА Новости, 15.07.2024
Урожайное станет новым плацдармом для российских сил, сообщил Рогов
Освобождение Урожайного на времевском направлении запорожской линии фронта имеет важное тактическое значение, так как станет новым плацдармом для продвижения... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T00:08
2024-07-15T01:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
донецкая народная республика
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Освобождение Урожайного на времевском направлении запорожской линии фронта имеет важное тактическое значение, так как станет новым плацдармом для продвижения российских войск, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие группировки "Восток" освободили населенный пункт Урожайное. Сейчас там идет зачистка и разминирование. "Освобождение Урожайного имеет важное тактическое значение, так как станет новым плацдармом для продвижения российских войск вперед на времевском направлении", - сказал Рогов. По его словам, российские войска плавно выдавливают противника с позиций на нескольких участках запорожской линии фронта, не давая ему перегруппироваться и окапаться. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Старомайорское было освобождено 10 июня этого года, Урожайное – 14 июля.
https://ria.ru/20240713/udar-1959479907.html
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россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, В мире
Урожайное станет новым плацдармом для российских сил, сообщил Рогов

Рогов: освобожденное Урожайное станет новым плацдармом для продвижения ВС России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Освобождение Урожайного на времевском направлении запорожской линии фронта имеет важное тактическое значение, так как станет новым плацдармом для продвижения российских войск, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие группировки "Восток" освободили населенный пункт Урожайное. Сейчас там идет зачистка и разминирование.
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"Освобождение Урожайного имеет важное тактическое значение, так как станет новым плацдармом для продвижения российских войск вперед на времевском направлении", - сказал Рогов.
По его словам, российские войска плавно выдавливают противника с позиций на нескольких участках запорожской линии фронта, не давая ему перегруппироваться и окапаться.
Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Старомайорское было освобождено 10 июня этого года, Урожайное – 14 июля.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВ мире
 
 
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