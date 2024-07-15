https://ria.ru/20240715/urozhaynoe-1959662064.html

Урожайное станет новым плацдармом для российских сил, сообщил Рогов

Урожайное станет новым плацдармом для российских сил, сообщил Рогов - РИА Новости, 15.07.2024

Урожайное станет новым плацдармом для российских сил, сообщил Рогов

Освобождение Урожайного на времевском направлении запорожской линии фронта имеет важное тактическое значение, так как станет новым плацдармом для продвижения... РИА Новости, 15.07.2024

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2024-07-15T00:08

2024-07-15T01:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Освобождение Урожайного на времевском направлении запорожской линии фронта имеет важное тактическое значение, так как станет новым плацдармом для продвижения российских войск, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие группировки "Восток" освободили населенный пункт Урожайное. Сейчас там идет зачистка и разминирование. "Освобождение Урожайного имеет важное тактическое значение, так как станет новым плацдармом для продвижения российских войск вперед на времевском направлении", - сказал Рогов. По его словам, российские войска плавно выдавливают противника с позиций на нескольких участках запорожской линии фронта, не давая ему перегруппироваться и окапаться. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Старомайорское было освобождено 10 июня этого года, Урожайное – 14 июля.

https://ria.ru/20240713/udar-1959479907.html

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россия

запорожская область

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россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, в мире