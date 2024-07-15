https://ria.ru/20240715/ubijstvo-1959805118.html

Обвиняемая в убийстве сына в Перми возвращалась к мусорным контейнерам

Обвиняемая в убийстве сына в Перми возвращалась к мусорным контейнерам - РИА Новости, 15.07.2024

Обвиняемая в убийстве сына в Перми возвращалась к мусорным контейнерам

Пермячка Ирина Шатова, обвиняемая в убийстве девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане, возвращалась утром на такси к мусорным контейнерам, где... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:11

2024-07-15T16:11

2024-07-15T16:11

происшествия

пермь

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ПЕРМЬ, 15 июл - РИА Новости. Пермячка Ирина Шатова, обвиняемая в убийстве девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане, возвращалась утром на такси к мусорным контейнерам, где оставила его, сообщил журналистам в суде следователь Павел Сатюков. "Она на такси около пяти утра (примерно через два часа после того, как оставила у мусорных контейнеров чемодан) возвращалась из "Жемчужины". Она вышла там, пыталась найти, не нашла, села в такси. Она не могла найти именно эту мусорку. Потом они проезжали мимо той мусорки, когда уже там была Росгвардия. Она сказала таксисту проезжать. Всё это стало известно из показаний таксиста", - заявил Сатюков. Женщина пряталась на чердаке в высотном здании отеля "Жемчужина", там и была задержана. Шатова рассказала правоохранителям, что хотела свести счёты с жизнью, но не смогла. В качестве причины убийства сына она назвала нежелание оставлять его одного после своей смерти. По данным регионального следственного управления, в ночь на 12 июля обвиняемая в своей квартире в Мотовилихинском районе Перми задушила 9-летнего сына, после чего оставила на теле ребенка колото-резаные раны. Скрывая следы преступления, женщина в чемодане переместила тело к мусорным контейнерам в центральной части города. Ленинский райсуд сегодня арестовал обвиняемую в убийстве Шатову до 12 сентября.

https://ria.ru/20240715/sk-1959755627.html

https://ria.ru/20240715/perm-1959778037.html

пермь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, пермь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)