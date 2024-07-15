https://ria.ru/20240715/ubijstvo-1959805118.html
Обвиняемая в убийстве сына в Перми возвращалась к мусорным контейнерам
Обвиняемая в убийстве сына в Перми возвращалась к мусорным контейнерам - РИА Новости, 15.07.2024
Обвиняемая в убийстве сына в Перми возвращалась к мусорным контейнерам
Пермячка Ирина Шатова, обвиняемая в убийстве девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане, возвращалась утром на такси к мусорным контейнерам, где... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:11
2024-07-15T16:11
2024-07-15T16:11
происшествия
пермь
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ПЕРМЬ, 15 июл - РИА Новости. Пермячка Ирина Шатова, обвиняемая в убийстве девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане, возвращалась утром на такси к мусорным контейнерам, где оставила его, сообщил журналистам в суде следователь Павел Сатюков. "Она на такси около пяти утра (примерно через два часа после того, как оставила у мусорных контейнеров чемодан) возвращалась из "Жемчужины". Она вышла там, пыталась найти, не нашла, села в такси. Она не могла найти именно эту мусорку. Потом они проезжали мимо той мусорки, когда уже там была Росгвардия. Она сказала таксисту проезжать. Всё это стало известно из показаний таксиста", - заявил Сатюков. Женщина пряталась на чердаке в высотном здании отеля "Жемчужина", там и была задержана. Шатова рассказала правоохранителям, что хотела свести счёты с жизнью, но не смогла. В качестве причины убийства сына она назвала нежелание оставлять его одного после своей смерти. По данным регионального следственного управления, в ночь на 12 июля обвиняемая в своей квартире в Мотовилихинском районе Перми задушила 9-летнего сына, после чего оставила на теле ребенка колото-резаные раны. Скрывая следы преступления, женщина в чемодане переместила тело к мусорным контейнерам в центральной части города. Ленинский райсуд сегодня арестовал обвиняемую в убийстве Шатову до 12 сентября.
https://ria.ru/20240715/sk-1959755627.html
https://ria.ru/20240715/perm-1959778037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Пермь, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Обвиняемая в убийстве сына в Перми возвращалась к мусорным контейнерам
СК: пермячка возвращалась к мусорке, где оставила чемодан с телом убитого сына
ПЕРМЬ, 15 июл - РИА Новости. Пермячка Ирина Шатова, обвиняемая в убийстве девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане, возвращалась утром на такси к мусорным контейнерам, где оставила его, сообщил журналистам в суде следователь Павел Сатюков.
"Она на такси около пяти утра (примерно через два часа после того, как оставила у мусорных контейнеров чемодан) возвращалась из "Жемчужины". Она вышла там, пыталась найти, не нашла, села в такси. Она не могла найти именно эту мусорку. Потом они проезжали мимо той мусорки, когда уже там была Росгвардия
. Она сказала таксисту проезжать. Всё это стало известно из показаний таксиста", - заявил Сатюков.
Женщина пряталась на чердаке в высотном здании отеля "Жемчужина", там и была задержана. Шатова рассказала правоохранителям, что хотела свести счёты с жизнью, но не смогла. В качестве причины убийства сына она назвала нежелание оставлять его одного после своей смерти.
По данным регионального следственного управления, в ночь на 12 июля обвиняемая в своей квартире в Мотовилихинском районе Перми задушила 9-летнего сына, после чего оставила на теле ребенка колото-резаные раны. Скрывая следы преступления, женщина в чемодане переместила тело к мусорным контейнерам в центральной части города.
Ленинский райсуд сегодня арестовал обвиняемую в убийстве Шатову до 12 сентября.