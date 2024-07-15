https://ria.ru/20240715/tramp-1959672413.html

Трамп прибыл в Милуоки на съезд республиканцев

Трамп прибыл в Милуоки на съезд республиканцев - РИА Новости, 15.07.2024

Трамп прибыл в Милуоки на съезд республиканцев

Сын экс-президента США Дональда Трампа Эрик сообщил, что его отец прибыл в город Милуоки штата Висконсин, где пройдет национальный съезд Республиканской партии. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T02:27

2024-07-15T02:27

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сын экс-президента США Дональда Трампа Эрик сообщил, что его отец прибыл в город Милуоки штата Висконсин, где пройдет национальный съезд Республиканской партии. "Приземление в Милуоки с Дональдом Трампом", - написал он в соцсети X, прикрепив к публикации видео приземления воздушного судна из кабины пилотов. Ранее Трамп заявил, что из-за нападения планировал перенести поездку в Висконсин на два дня, но затем решил, что вылетит на съезд Республиканской партии по расписанию. Партийная конвенция пройдет с 15 по 18 июля в городе Милуоки. Основным ее итогом станет оформление результатов внутрипартийных выборов, на которых победил Трамп, в виде его выдвижения кандидатом в президенты. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240715/tramp-1959669952.html

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милуоки, висконсин, сша, дональд трамп, фбр, в мире