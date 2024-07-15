СМИ: подозреваемый в нападении на Трампа в мае получил степень инженера
CBS: подозреваемый в нападении на Трампа в мае получил степень инженера
© AP Photo / Gene J. PuskarКандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
© AP Photo / Gene J. Puskar
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Подозреваемый в нападении на бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс в мае 2024 года получил степень в области инженерии, сообщает телеканал CBS News.
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"Крукс в мае 2024 года выпустился из двухгодичного колледжа округа Аллегейни (Community College of Allegheny County), получив степень специалиста в области инженерии", - сообщается на сайте телеканала со ссылкой на представителя колледжа.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.