https://ria.ru/20240715/tovar-1959662839.html
Россия полностью обеспечила себя товаром, который уже дешевеет
Россия полностью обеспечила себя товаром, который уже дешевеет - РИА Новости, 15.07.2024
Россия полностью обеспечила себя товаром, который уже дешевеет
Стоимость двух самых популярных видов мяса - свинины и курятины практически сравнялась. С чем это связано и сколько продлится, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T02:17
2024-07-15T02:17
2024-07-15T02:17
экономика
россия
вячеслав чеглов
рэу имени г. в. плеханова
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914184247_0:58:3436:1991_1920x0_80_0_0_b18ed7f6dc3b69e498c061558729854f.jpg
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Стоимость двух самых популярных видов мяса - свинины и курятины практически сравнялась. С чем это связано и сколько продлится, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.По оценке Минсельхоза, с начала года свинина подешевела на 5%, а курятина почти на 2%. Стоимость килограмма свинины в оптовом звене в начале июня составляла 171 рубль за килограмм, курятины – 162 рубля за килограмм. При этом по свинине Россия вышла на самообеспечение, а импорт курятины после прошлогоднего дефицита сохраняется.Это связано с консолидацией рынка, считает Чеглов. "Рынок находится по сути в руках крупных холдингов, которые диверсифицировали производство и держат цены. Именно их продукция заполнила прилавки сетевых магазинов", - пояснил он.В этой ситуации крупные игроки повышают и снижают цены синхронно. Особенно это очевидно с курятиной. Рынок свинины пока развивается, поэтому конкуренция здесь выше. Однако при дальнейшей консолидации и возвращении сезонного спроса ситуация может измениться, заключил специалист.
https://ria.ru/20240710/produkty-1958652121.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914184247_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_1600e06c57f1454400431dfead84995f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, вячеслав чеглов, рэу имени г. в. плеханова, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Вячеслав Чеглов, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Россия полностью обеспечила себя товаром, который уже дешевеет
Профессор Чеглов: стоимость свинины и курятины практически сравнялась