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Россия полностью обеспечила себя товаром, который уже дешевеет

Россия полностью обеспечила себя товаром, который уже дешевеет - РИА Новости, 15.07.2024

Россия полностью обеспечила себя товаром, который уже дешевеет

Стоимость двух самых популярных видов мяса - свинины и курятины практически сравнялась. С чем это связано и сколько продлится, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T02:17

2024-07-15T02:17

2024-07-15T02:17

экономика

россия

вячеслав чеглов

рэу имени г. в. плеханова

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Стоимость двух самых популярных видов мяса - свинины и курятины практически сравнялась. С чем это связано и сколько продлится, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.По оценке Минсельхоза, с начала года свинина подешевела на 5%, а курятина почти на 2%. Стоимость килограмма свинины в оптовом звене в начале июня составляла 171 рубль за килограмм, курятины – 162 рубля за килограмм. При этом по свинине Россия вышла на самообеспечение, а импорт курятины после прошлогоднего дефицита сохраняется.Это связано с консолидацией рынка, считает Чеглов. "Рынок находится по сути в руках крупных холдингов, которые диверсифицировали производство и держат цены. Именно их продукция заполнила прилавки сетевых магазинов", - пояснил он.В этой ситуации крупные игроки повышают и снижают цены синхронно. Особенно это очевидно с курятиной. Рынок свинины пока развивается, поэтому конкуренция здесь выше. Однако при дальнейшей консолидации и возвращении сезонного спроса ситуация может измениться, заключил специалист.

https://ria.ru/20240710/produkty-1958652121.html

россия

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экономика, россия, вячеслав чеглов, рэу имени г. в. плеханова, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)