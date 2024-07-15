https://ria.ru/20240715/spetsoperatsiya-1959846464.html

Спецоперация, 15 июля: мирный план Орбана и отчаяние в кругу Зеленского

Спецоперация, 15 июля: мирный план Орбана и отчаяние в кругу Зеленского - РИА Новости, 15.07.2024

Спецоперация, 15 июля: мирный план Орбана и отчаяние в кругу Зеленского

О мирном плане премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отчаянии в окружении Владимира Зеленского и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T18:27

2024-07-15T18:27

2024-07-15T18:58

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. О мирном плане премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отчаянии в окружении Владимира Зеленского и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Орбан предложил план по решению украинского конфликтаПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан после "мирного турне" направил свой план по украинскому урегулированию всем лидерам ЕС, предложения лежат у них на столе, заявил политический директор венгерского премьера Балаж Орбан. По его словам, замысел основан на реалистичной оценке ситуации. В интервью газете Magyar Nemzet чиновник отметил, что прошедшие поездки Орбана на Украину, в Россию, Китай и США были очень важны, поскольку позволили венгерскому руководству получить свежую и конкретную информацию о том, "как мыслят воюющие стороны и важнейшие игроки-посредники". Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время визита в Москву Орбан изложил основные параметры своего видения урегулирования украинского кризиса. При этом в Кремле не знают нюансов мирных предложений, которые венгерский премьер изложил лидерам стран ЕС. Более выгодные рубежи российских группировок и огромные потери ВСУЗа минувшие сутки военнослужащие группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи, "Юг" и "Восток" — улучшили положение по переднему краю, "Центр" — улучшили тактическое положение. Российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29, 36 беспилотников и пять снарядов РСЗО HIMARS. Совокупные потери противника на всех участках фронта составили:Как система РЭБ "посадила" дрон ВСУ в Орловской областиВ ночь на понедельник и утром над российскими регионами уничтожено и перехвачено 28 украинских БПЛА: 17 над Брянской областью, шесть над Крымом, три над Курской и по одному над Орловской и Липецкой областями. Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, дроны ВСУ были сбиты над Злынковским, Севским, Погарским, Трубчевским и Брасовским районами. В результате обошлось без пострадавших и разрушений.По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, украинские войска атаковали беспилотниками Крым в районе мыса Фиолент, обломки БПЛА упали на территории частного дома. ВСУ также попытались поразить нефтебазу в Орловской области. Украинской дрон "посадила" система РЭБ, он упал на территорию объекта топливно-энергетического комплекса в населенном пункте Малая Саханка. Как сообщили в правительстве региона, при взрыве незначительные повреждения получила емкость объемом 1000 кубических метров для хранения нефти, других повреждений инфраструктуры нефтебазы нет. В окружении Зеленского нарастает отчаяниеНемецкое издание Bild опубликовало статью, согласно которой в окружении Владимира Зеленского нарастает отчаяние из-за того, что Запад не принимает четких решений для увеличения поддержки Украины, в том числе не разрешают Киеву наносить удары по военным объектам в любой точке России переданным оружием. Сообщается, что в руководстве страны ожидали большего от прошедшего недавно саммита НАТО в Вашингтоне. Сам Зеленский, выступая с пресс-конференцией в Киеве, заявил, что Украине необходим парк из 25 систем ПВО Patriot, чтобы полностью закрыть небо страны, но не раскрыл, какого количества комплексов еще недостает Киеву. При этом он заявил, что Украине нужны не только Patriot, но и другие западные системы ПВО.

https://ria.ru/20240715/zelenskiy-1959810248.html

https://ria.ru/20240715/oruzhie-1959818333.html

https://ria.ru/20240715/spiegel-1959716485.html

https://ria.ru/20240715/germaniya-1959787616.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, киев, виктор орбан, владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы украины, евросоюз, миг-29