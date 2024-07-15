https://ria.ru/20240715/somali-1959669157.html
СМИ: жертвами взрыва в столице Сомали стали пять человек, еще 20 пострадали
СМИ: жертвами взрыва в столице Сомали стали пять человек, еще 20 пострадали - РИА Новости, 15.07.2024
СМИ: жертвами взрыва в столице Сомали стали пять человек, еще 20 пострадали
Пять человек погибли, еще 20 пострадали в кафе в столице Сомали Могадишо в результате взрыва, организованного террористом-смертником, сообщает местное... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T01:26
2024-07-15T01:26
2024-07-15T01:26
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пять человек погибли, еще 20 пострадали в кафе в столице Сомали Могадишо в результате взрыва, организованного террористом-смертником, сообщает местное интернет-издание Garowe со ссылкой на правоохранителей. "По меньшей мере 5 человек погибли и 20 получили ранения в оживленном кафе в столице Сомали Могадишо, "набитом" фанатами чемпионата Европы, следившими за матчем Испания - Англия, в результате подрыва террориста-смертника", - пишет издание в соцсети X со ссылкой на местную полицию. Ранее телерадиокомпания Shabelle сообщала, что рядом с кафе, где посетители смотрели матч чемпионата Европы по футболу, взорвался заминированный автомобиль.
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могадишо, сомали, в мире, испания
Могадишо, Сомали, В мире, Испания
СМИ: жертвами взрыва в столице Сомали стали пять человек, еще 20 пострадали
Garowe: при взрыве в столице Сомали Могадишо погибли пять человек, 20 пострадали