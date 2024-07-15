https://ria.ru/20240715/somali-1959669157.html

СМИ: жертвами взрыва в столице Сомали стали пять человек, еще 20 пострадали

СМИ: жертвами взрыва в столице Сомали стали пять человек, еще 20 пострадали - РИА Новости, 15.07.2024

СМИ: жертвами взрыва в столице Сомали стали пять человек, еще 20 пострадали

Пять человек погибли, еще 20 пострадали в кафе в столице Сомали Могадишо в результате взрыва, организованного террористом-смертником, сообщает местное... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T01:26

2024-07-15T01:26

2024-07-15T01:26

могадишо

сомали

в мире

испания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796003202_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3a4adfb66f31bdbbde5b92a965a39c0f.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пять человек погибли, еще 20 пострадали в кафе в столице Сомали Могадишо в результате взрыва, организованного террористом-смертником, сообщает местное интернет-издание Garowe со ссылкой на правоохранителей. "По меньшей мере 5 человек погибли и 20 получили ранения в оживленном кафе в столице Сомали Могадишо, "набитом" фанатами чемпионата Европы, следившими за матчем Испания - Англия, в результате подрыва террориста-смертника", - пишет издание в соцсети X со ссылкой на местную полицию. Ранее телерадиокомпания Shabelle сообщала, что рядом с кафе, где посетители смотрели матч чемпионата Европы по футболу, взорвался заминированный автомобиль.

https://ria.ru/20240324/somali-1935448927.html

могадишо

сомали

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

могадишо, сомали, в мире, испания