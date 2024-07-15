СМИ: подозреваемый в покушении на Трампа состоял в стрелковом клубе
CBS: подозреваемый в покушении на Трампа Крукс состоял в стрелковом клубе
© AP Photo / Joshua A. BickelСотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа
© AP Photo / Joshua A. Bickel
Сотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс состоял в стрелковом клубе, сообщает телеканал CBS News.
"Мы можем подтвердить, что Крукс был членом клуба спортивной стрельбы, в связи с расследованием мы не можем давать дальнейшие комментарии", - заявил телеканалу глава клуба Билл Селлито.
Представители ФБР в ходе специального брифинга ранее заявили, что ищут информацию о том, посещал ли подозреваемый стрельбища, чтобы практиковаться в обращении с винтовкой.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.