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СМИ: подозреваемый в покушении на Трампа состоял в стрелковом клубе - РИА Новости, 15.07.2024
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02:00 15.07.2024 (обновлено: 02:01 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/smi-1959671414.html
СМИ: подозреваемый в покушении на Трампа состоял в стрелковом клубе
СМИ: подозреваемый в покушении на Трампа состоял в стрелковом клубе - РИА Новости, 15.07.2024
СМИ: подозреваемый в покушении на Трампа состоял в стрелковом клубе
Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс состоял в стрелковом клубе, сообщает телеканал CBS News. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T02:00
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сша
пенсильвания
дональд трамп
фбр
покушение на дональда трампа
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс состоял в стрелковом клубе, сообщает телеканал CBS News. "Мы можем подтвердить, что Крукс был членом клуба спортивной стрельбы, в связи с расследованием мы не можем давать дальнейшие комментарии", - заявил телеканалу глава клуба Билл Селлито. Представители ФБР в ходе специального брифинга ранее заявили, что ищут информацию о том, посещал ли подозреваемый стрельбища, чтобы практиковаться в обращении с винтовкой. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240715/tramp-1959669952.html
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сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа, в мире
США, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа, В мире
СМИ: подозреваемый в покушении на Трампа состоял в стрелковом клубе

CBS: подозреваемый в покушении на Трампа Крукс состоял в стрелковом клубе

© AP Photo / Joshua A. BickelСотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа
Сотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Joshua A. Bickel
Сотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс состоял в стрелковом клубе, сообщает телеканал CBS News.
"Мы можем подтвердить, что Крукс был членом клуба спортивной стрельбы, в связи с расследованием мы не можем давать дальнейшие комментарии", - заявил телеканалу глава клуба Билл Селлито.
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Представители ФБР в ходе специального брифинга ранее заявили, что ищут информацию о том, посещал ли подозреваемый стрельбища, чтобы практиковаться в обращении с винтовкой.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
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СШАПенсильванияДональд ТрампФБРПокушение на Дональда ТрампаВ мире
 
 
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