https://ria.ru/20240715/siriya-1959161458.html

Процедура парламентских выборов в Сирии

Процедура парламентских выборов в Сирии - РИА Новости, 15.07.2024

Процедура парламентских выборов в Сирии

В соответствии с Конституцией Сирийской Арабской Республики (2012), законодательная власть в стране принадлежит Народному совету (парламенту). РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T00:43

2024-07-15T00:43

2024-07-15T00:43

справки

сирия

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В соответствии с Конституцией Сирийской Арабской Республики (2012), законодательная власть в стране принадлежит Народному совету (парламенту).Срок полномочий парламента составляет четыре года, начиная с даты его первого заседания, и он может быть продлен только в случае войны на основании закона.Депутаты Народного совета избираются всеобщим, тайным, прямым и равным голосованием. Народный совет состоит из 250 депутатов. В состав парламента входят две категории населения: рабочие и крестьяне, которые должны составлять не менее половины депутатов Народного собрания, и представители других категорий.Согласно Закону о выборах, рабочим считается лицо, которое работает в одном из государственных органов, в частном секторе или совместно за заработную плату или является членом профсоюзной организации и не занимается коммерческой или производственной деятельностью. Крестьянином считается лицо, которое работает на земле в одиночку или совместно с другими лицами или связано с крестьянской организацией, а сельское хозяйство (как растениеводческое, так и животноводческое) является его основным источником средств к существованию; не занимается коммерческой или производственной деятельностью, за исключением сельскохозяйственного производства. Депутатом Народного совета может стать дееспособное и правоспособное лицо, имеющее сирийское гражданство в течение как минимум десяти лет с даты подачи заявления о выдвижении при условии, что он получил гражданство в соответствии с законодательным декретом № 49 от 4 июля 2011 года. На момент выдвижения кандидату должно быть не менее 25 лет. Он не должен быть привлечен к уголовной ответственности на основании судебного решения или обвинен в преступлении, которое несовместимо с общественным доверием. Кандидат должен быть внесен в список избирателей в избирательном округе, от которого он баллотируется, или перенести в этот округ свое место жительства. Кандидат в депутаты не может быть членом ни одной из избирательных комиссий.Лицо, имеющее другое гражданство, в дополнение к сирийскому гражданству, не может быть депутатом Народного совета.Военнослужащие и сотрудники сил внутренней безопасности не могут баллотироваться в Народный совет на весь срок своей службы.Выдвигать свои кандидатуры для участия в выборах в Народный совет могут судьи и госслужащие при условии, что им предоставляется специальный отпуск без сохранения заработной платы до тех пор, пока их мандат действителен.Исполнение обязанностей депутата Народного совета может быть совмещено с членством в кабинете министров, преподаванием в высших учебных заведениях, работой в исследовательских центрах, членством в исполнительных органах профсоюзов и общественных организаций, а также членством в профессиональных союзах.Высший судебный избирательный комитет является органом, который осуществляет полный надзор за выборами членов Народного совета и принимает все необходимые меры для обеспечения их свободы, неприкосновенности и независимости.Рассмотрением заявок о выдвижении кандидатов в депутаты и принятием по ним решений занимается Комитет по выдвижению кандидатов. Решение осуществляется в течение пяти дней с даты регистрации заявки. Заявка считается принятой, если этот срок истекает без принятия решения. В полномочия комитета входит объявление имен кандидатов, допущенных до выборов.Выборы в Народный совет проводятся на основе избирательных округов, в каждом округе избирается такое количество кандидатов, которое равно количеству выделенных мест. Каждая провинция является избирательным округом для избрания представителей в Народный совет, за исключением провинции Алеппо, которая состоит из двух избирательных округов.Дата выборов в парламент определяется указом, изданным за 90 дней до истечения срока полномочий действующего Народного совета. В указе указывается количество депутатов, распределенных по каждой категории населения для каждого избирательного округа.Выборы в парламент проводятся в течение 60 дней, предшествующих истечению строка полномочий действующего Народного совета.Заявления о выдвижении кандидатур в члены Народного совета могут подаваться официально зарегистрированными политическими партиями коллективно или индивидуально. ‏Кандидат в депутаты Народного совета должен подать письменное заявление в Комитет по выдвижению кандидатов в течение семи дней со дня, следующего за днем опубликования указа о назначении даты выборов. Не допускается выдвижение одной кандидатуры более чем в одном избирательном округе.Избирательная кампания начинается после окончательного утверждения кандидатуры баллотирующегося в депутаты лица и прекращается за 24 часа до назначенной даты выборов.Избирателями могут быть дееспособные и правоспособные граждане Сирии, достигшие 18-летнего возраста.Регистрация в общем списке избирателей является основным правом и индивидуальной обязанностью каждого гражданина, который соответствует условиям осуществления избирательного права. Гражданин Сирии осуществляет свое избирательное право в пределах избирательного округа, к которому он принадлежит.На каждом избирательном участке выделяется несколько специально оборудованных мест, чтобы каждый избиратель мог проголосовать в них в условиях конфиденциальности.Голосование проводится в назначенный день выборов с 7.00 до 19.00. По решению Высшего судебного избирательного комитета период проведения выборов может быть продлен максимум на пять часов на всех или некоторых избирательных участках.Избиратель при голосовании должен предъявить свое удостоверение личности. Глава комиссии избирательного участка вручает избирателю подписанный им и скрепленный печатью комиссии конверт, после чего избиратель проходит в специально оборудованное место для голосования. После заполнения избирательного бюллетеня избиратель помещает его в конверт и опускает конверт в урну для голосования на виду у членов избирательной комиссии. Имя проголосовавшего избирателя заносится в журнал избирательного участка.Избиратели с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут самостоятельно заполнить избирательный бюллетень, могут поручить лицу, пришедшему с ним, заполнить бюллетень, сообщив перед этим свое волеизъявление, или сообщить избирательной комиссии устно свое мнение. Председатель комиссии в обоих случаях должен зафиксировать делегирование полномочий в протоколе.Кандидаты ранжируются в своей категории в соответствии с количеством голосов, полученных каждым из них, и победителями выборов считаются первые кандидаты от каждой категории в соответствии с количеством выделенных им мест.Если два или более кандидата на последние места от каждой категории получают равное количество голосов, им дается один час на то, чтобы снять свою кандидатуру в пользу одного из них. Если это не сделано, территориальная избирательная комиссия проводит жеребьевку в присутствии самих кандидатов или их доверенных лиц. В случае отсутствия кого-либо из кандидатов или их представителей, жеребьевка объявляется открытой и ее результат вносится в протокол.Если количество кандидатов после завершения периода регистрации и до начала голосования равно количеству выделенных в данном избирательном округе мест по обеим категориям, то выборы не проводятся и все кандидаты считаются победившими.В избирательной системе Сирийской Арабской Республики предусмотрена возможность голосования граждан за рубежом. Для этого они должны быть зарегистрированы в списке избирателей. Выборы за рубежом проводятся в посольствах страны не ранее чем за десять дней до даты, установленной для выборов в Сирии. Избиратель может проголосовать, предъявив сирийский паспорт, в который проставлен штамп о выезде из любого сирийского пограничного порта.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

сирия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сирия