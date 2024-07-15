https://ria.ru/20240715/shtrafy-1959666895.html

В Госдуму внесут проект о штрафах за преследование

В Госдуму внесут проект о штрафах за преследование - РИА Новости, 15.07.2024

В Госдуму внесут проект о штрафах за преследование

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым внесут в ГД проект, которым предлагается ввести штрафы за преследование в... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T00:55

2024-07-15T00:55

2024-07-15T01:19

общество

ярослав нилов

госдума рф

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым внесут в ГД проект, которым предлагается ввести штрафы за преследование в размере двух тысяч рублей, если в действиях злоумышленника нет состава уголовного преступления, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. Документ предполагает дополнение КоАП статьей 5.612. "Преследование – систематическое совершение гражданином действий, направленных на причинение преследуемому гражданину нравственных страданий, выразившееся в попытках общения при явно выраженном несогласии преследуемого гражданина, в имеющих целью причинить преследуемому гражданину беспокойство демонстрации присутствия, направлении либо оставлении сообщений, в злоупотреблении правом свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию о преследуемом гражданине и его близких родственниках, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей", - написано в проекте закона. Кроме того, законопроектом предусматривается введение штрафа в размере трех тысяч рублей, если преследование совершалось с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. В случае повторных действий наказывать за преследование предлагается вплоть до административного ареста на 15 суток, сказано в проекте закона. "Если вовремя отреагировать на сигнал от встревоженных навязчивым преследованием граждан, провести профилактическую беседу или вынести предупреждение преследователю или привлечь к ответственности, наложив административный штраф, то, возможно, удастся не допустить более серьезных последствий. Распространенный, к сожалению, принцип "нет тела - нет дела" должен быть искоренен. Предложенные нами поправки - это дополнительный инструмент и для правоохранителей, и для граждан", - отметил Нилов.

https://ria.ru/20240712/shtraf-1959251408.html

https://ria.ru/20240125/gd-1923425112.html

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общество, ярослав нилов, госдума рф