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В Госдуму внесут проект о штрафах за преследование - РИА Новости, 15.07.2024
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00:55 15.07.2024 (обновлено: 01:19 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/shtrafy-1959666895.html
В Госдуму внесут проект о штрафах за преследование
В Госдуму внесут проект о штрафах за преследование - РИА Новости, 15.07.2024
В Госдуму внесут проект о штрафах за преследование
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым внесут в ГД проект, которым предлагается ввести штрафы за преследование в... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T00:55
2024-07-15T01:19
общество
ярослав нилов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым внесут в ГД проект, которым предлагается ввести штрафы за преследование в размере двух тысяч рублей, если в действиях злоумышленника нет состава уголовного преступления, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. Документ предполагает дополнение КоАП статьей 5.612. "Преследование – систематическое совершение гражданином действий, направленных на причинение преследуемому гражданину нравственных страданий, выразившееся в попытках общения при явно выраженном несогласии преследуемого гражданина, в имеющих целью причинить преследуемому гражданину беспокойство демонстрации присутствия, направлении либо оставлении сообщений, в злоупотреблении правом свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию о преследуемом гражданине и его близких родственниках, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей", - написано в проекте закона. Кроме того, законопроектом предусматривается введение штрафа в размере трех тысяч рублей, если преследование совершалось с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. В случае повторных действий наказывать за преследование предлагается вплоть до административного ареста на 15 суток, сказано в проекте закона. "Если вовремя отреагировать на сигнал от встревоженных навязчивым преследованием граждан, провести профилактическую беседу или вынести предупреждение преследователю или привлечь к ответственности, наложив административный штраф, то, возможно, удастся не допустить более серьезных последствий. Распространенный, к сожалению, принцип "нет тела - нет дела" должен быть искоренен. Предложенные нами поправки - это дополнительный инструмент и для правоохранителей, и для граждан", - отметил Нилов.
https://ria.ru/20240712/shtraf-1959251408.html
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общество, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о штрафах за преследование

ЛДПР внесет в ГД проект о штрафах за преследование в размере двух тысяч рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым внесут в ГД проект, которым предлагается ввести штрафы за преследование в размере двух тысяч рублей, если в действиях злоумышленника нет состава уголовного преступления, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
Документ предполагает дополнение КоАП статьей 5.612. "Преследование – систематическое совершение гражданином действий, направленных на причинение преследуемому гражданину нравственных страданий, выразившееся в попытках общения при явно выраженном несогласии преследуемого гражданина, в имеющих целью причинить преследуемому гражданину беспокойство демонстрации присутствия, направлении либо оставлении сообщений, в злоупотреблении правом свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию о преследуемом гражданине и его близких родственниках, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей", - написано в проекте закона.
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Кроме того, законопроектом предусматривается введение штрафа в размере трех тысяч рублей, если преследование совершалось с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.
В случае повторных действий наказывать за преследование предлагается вплоть до административного ареста на 15 суток, сказано в проекте закона.
"Если вовремя отреагировать на сигнал от встревоженных навязчивым преследованием граждан, провести профилактическую беседу или вынести предупреждение преследователю или привлечь к ответственности, наложив административный штраф, то, возможно, удастся не допустить более серьезных последствий. Распространенный, к сожалению, принцип "нет тела - нет дела" должен быть искоренен. Предложенные нами поправки - это дополнительный инструмент и для правоохранителей, и для граждан", - отметил Нилов.
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