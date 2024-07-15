https://ria.ru/20240715/rossija-1959663520.html

"Россия сегодня" и три вуза учредят стипендию имени военкора Журавлева

"Россия сегодня" и три вуза учредят стипендию имени военкора Журавлева - РИА Новости, 15.07.2024

"Россия сегодня" и три вуза учредят стипендию имени военкора Журавлева

Международная медиагруппа "Россия сегодня" совместно с МГУ, ВШЭ и Российским экономическим университетом им. Плеханова подпишут в понедельник соглашение об... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T00:16

2024-07-15T00:16

2024-07-15T00:16

специальная военная операция на украине

россия

украина

запорожская область

ростислав журавлев

дмитрий киселев

андрей быстрицкий

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" совместно с МГУ, ВШЭ и Российским экономическим университетом им. Плеханова подпишут в понедельник соглашение об учреждении стипендии имени военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, рассказали в пресс-службе медиагруппы. Журавлев погиб при исполнении профессионального долга в зоне проведения специальной военной операции в результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами. Как отметили в агентстве, этой стипендией будут поощрять студентов, обучающихся по направлению "Журналистика" и "проявивших выдающиеся способности в обучении будущей специальности". Торжественная церемония подписания соглашения состоится в понедельник в президентском зале международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня". В церемонии, как ожидается, примут участие военкоры РИА Новости, в том числе бывшие напарниками Ростислава - Виктор Антонюк, Михаил Алаеддин, Юрий Войткевич, Иван Зуев; генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев, декан факультета креативных индустрий ВШЭ, председатель совета фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий; декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова; ректор РЭУ им. Плеханова Иван Лобанов; телеведущий ВГТРК Эрнест Мацкявичюс. Также в честь Журавлева на здании "России сегодня" будет открыта мемориальная доска. На кладбище в Екатеринбурге, где похоронен Журавлев, в среду, накануне его дня рождения, состоится открытие памятника. Журавлев – военный журналист, политический обозреватель РИА Новости (агентство и сайт ria.ru входят в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Несмотря на свой молодой возраст, Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023 года в Запорожской области Журавлев готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Он погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.

https://ria.ru/20240713/doska-1959401446.html

https://ria.ru/20240708/khram-1958346621.html

https://ria.ru/20240618/ivliev-1953810893.html

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украина

запорожская область

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россия, украина, запорожская область, ростислав журавлев, дмитрий киселев, андрей быстрицкий, высшая школа экономики (вшэ), рэу имени г. в. плеханова, вгтрк