"Россия сегодня" и три вуза учредят стипендию имени военкора Журавлева
"Россия сегодня" и три вуза учредят стипендию имени военкора Журавлева
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" совместно с МГУ, ВШЭ и Российским экономическим университетом им. Плеханова подпишут в понедельник соглашение об учреждении стипендии имени военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, рассказали в пресс-службе медиагруппы.
Журавлев погиб при исполнении профессионального долга в зоне проведения специальной военной операции в результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами.
Как отметили в агентстве, этой стипендией будут поощрять студентов, обучающихся по направлению "Журналистика" и "проявивших выдающиеся способности в обучении будущей специальности".
Торжественная церемония подписания соглашения состоится в понедельник в президентском зале международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня". В церемонии, как ожидается, примут участие военкоры РИА Новости, в том числе бывшие напарниками Ростислава - Виктор Антонюк, Михаил Алаеддин, Юрий Войткевич, Иван Зуев; генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев, декан факультета креативных индустрий ВШЭ, председатель совета фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий; декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова; ректор РЭУ им. Плеханова Иван Лобанов; телеведущий ВГТРК Эрнест Мацкявичюс.
Также в честь Журавлева на здании "России сегодня" будет открыта мемориальная доска. На кладбище в Екатеринбурге, где похоронен Журавлев, в среду, накануне его дня рождения, состоится открытие памятника.
Журавлев – военный журналист, политический обозреватель РИА Новости (агентство и сайт ria.ru входят в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Несмотря на свой молодой возраст, Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Журавлев готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Он погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.