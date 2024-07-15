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"Россия сегодня" и три вуза учредят стипендию имени военкора Журавлева - РИА Новости, 15.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:16 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/rossija-1959663520.html
"Россия сегодня" и три вуза учредят стипендию имени военкора Журавлева
"Россия сегодня" и три вуза учредят стипендию имени военкора Журавлева - РИА Новости, 15.07.2024
"Россия сегодня" и три вуза учредят стипендию имени военкора Журавлева
Международная медиагруппа "Россия сегодня" совместно с МГУ, ВШЭ и Российским экономическим университетом им. Плеханова подпишут в понедельник соглашение об... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T00:16
2024-07-15T00:16
специальная военная операция на украине
россия
украина
запорожская область
ростислав журавлев
дмитрий киселев
андрей быстрицкий
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" совместно с МГУ, ВШЭ и Российским экономическим университетом им. Плеханова подпишут в понедельник соглашение об учреждении стипендии имени военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, рассказали в пресс-службе медиагруппы. Журавлев погиб при исполнении профессионального долга в зоне проведения специальной военной операции в результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами. Как отметили в агентстве, этой стипендией будут поощрять студентов, обучающихся по направлению "Журналистика" и "проявивших выдающиеся способности в обучении будущей специальности". Торжественная церемония подписания соглашения состоится в понедельник в президентском зале международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня". В церемонии, как ожидается, примут участие военкоры РИА Новости, в том числе бывшие напарниками Ростислава - Виктор Антонюк, Михаил Алаеддин, Юрий Войткевич, Иван Зуев; генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев, декан факультета креативных индустрий ВШЭ, председатель совета фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий; декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова; ректор РЭУ им. Плеханова Иван Лобанов; телеведущий ВГТРК Эрнест Мацкявичюс. Также в честь Журавлева на здании "России сегодня" будет открыта мемориальная доска. На кладбище в Екатеринбурге, где похоронен Журавлев, в среду, накануне его дня рождения, состоится открытие памятника. Журавлев – военный журналист, политический обозреватель РИА Новости (агентство и сайт ria.ru входят в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Несмотря на свой молодой возраст, Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023 года в Запорожской области Журавлев готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Он погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
https://ria.ru/20240713/doska-1959401446.html
https://ria.ru/20240708/khram-1958346621.html
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украина
запорожская область
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россия, украина, запорожская область, ростислав журавлев, дмитрий киселев, андрей быстрицкий, высшая школа экономики (вшэ), рэу имени г. в. плеханова, вгтрк
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Запорожская область, Ростислав Журавлев, Дмитрий Киселев, Андрей Быстрицкий, Высшая школа экономики (ВШЭ), РЭУ имени Г. В. Плеханова, ВГТРК
"Россия сегодня" и три вуза учредят стипендию имени военкора Журавлева

"Россия сегодня" и три вуза учредят стипендию имени военкора Журавлева

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоенкор РИА Новости Ростислав Журавлев
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" совместно с МГУ, ВШЭ и Российским экономическим университетом им. Плеханова подпишут в понедельник соглашение об учреждении стипендии имени военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, рассказали в пресс-службе медиагруппы.
Журавлев погиб при исполнении профессионального долга в зоне проведения специальной военной операции в результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами.
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На здании "России сегодня" откроют мемориальную доску Ростиславу Журавлеву
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Как отметили в агентстве, этой стипендией будут поощрять студентов, обучающихся по направлению "Журналистика" и "проявивших выдающиеся способности в обучении будущей специальности".
Торжественная церемония подписания соглашения состоится в понедельник в президентском зале международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня". В церемонии, как ожидается, примут участие военкоры РИА Новости, в том числе бывшие напарниками Ростислава - Виктор Антонюк, Михаил Алаеддин, Юрий Войткевич, Иван Зуев; генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев, декан факультета креативных индустрий ВШЭ, председатель совета фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий; декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова; ректор РЭУ им. Плеханова Иван Лобанов; телеведущий ВГТРК Эрнест Мацкявичюс.
Также в честь Журавлева на здании "России сегодня" будет открыта мемориальная доска. На кладбище в Екатеринбурге, где похоронен Журавлев, в среду, накануне его дня рождения, состоится открытие памятника.
Журавлев – военный журналист, политический обозреватель РИА Новости (агентство и сайт ria.ru входят в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
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Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Несмотря на свой молодой возраст, Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Журавлев готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Он погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
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