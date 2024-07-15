https://ria.ru/20240715/pozharnye-1959675927.html

Под Херсоном из-за пожаров после обстрелов ВСУ развернули "скорую пожарную"

Под Херсоном из-за пожаров после обстрелов ВСУ развернули "скорую пожарную" - РИА Новости, 15.07.2024

Под Херсоном из-за пожаров после обстрелов ВСУ развернули "скорую пожарную"

Скорая пожарная помощь с комплексом КСП-10 развернута десантниками группировки войск "Днепр" для тушения пожаров, в том числе возникающих из-за намеренных... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T04:06

2024-07-15T04:06

2024-07-15T04:06

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 15 июл - РИА Новости. Скорая пожарная помощь с комплексом КСП-10 развернута десантниками группировки войск "Днепр" для тушения пожаров, в том числе возникающих из-за намеренных обстрелов украинской армией зажигательными боеприпасами сельскохозяйственных угодий в Херсонской области, сообщил РИА Новости начальник службы пожарной безопасности бригады МТО ВДВ группировки войск "Днепр" с позывным "Гефест". "Данный комплект средств пожаротушения является скорой пожарной помощью, на текущий момент на данном херсонском направлении для оперативного реагирования по тушению пожаров, которые происходят в результате вражеских прилетов на сельхозугодья на данной территории", - сказал РИА Новости офицер-десантник. Полевая "скорая пожарная" состоит из бронированного автомобиля КАМАЗ и комплекса пожаротушения КСП-10. "Машина — это только средство передвижения. На самом деле здесь представлен комплект средств пожаротушения КСП-10, который предназначен для использования его как в стационарных условиях, то есть мы его сгрузили на грунт, соответственно, можем применять на складе, допустим, горюче-смазочных материалов в случае возникновения каких-либо ЧС. Также можем использовать его как мобильную установку пожаротушения на автомобильной технике", - говорит военнослужащий. С помощью комплекса расчет может за 20 секунд потушить пожар площадью 50 квадратных метров, в том числе в полевых условиях и намеренно спровоцированный артиллерийским обстрелом ВСУ. Пожарную машину десантников на задаче сопровождает специально подготовленная антидроновая мобильная группа. "Задачи по тушению таких (спровоцированных обстрелами) пожаров возникают с достаточно частой периодичностью… Есть специально подготовленная группа, которая занимается организацией отражения подобных элементов, чтобы обеспечить безопасность выполнения действий по тушению пожара личным составом боевого расчета", - подчеркнул офицер.

https://ria.ru/20240622/iney-1954719919.html

https://ria.ru/20240712/svo-1959289532.html

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херсон, херсонская область , воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины