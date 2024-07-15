Рейтинг@Mail.ru
Под Херсоном из-за пожаров после обстрелов ВСУ развернули "скорую пожарную" - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:06 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/pozharnye-1959675927.html
Под Херсоном из-за пожаров после обстрелов ВСУ развернули "скорую пожарную"
Под Херсоном из-за пожаров после обстрелов ВСУ развернули "скорую пожарную" - РИА Новости, 15.07.2024
Под Херсоном из-за пожаров после обстрелов ВСУ развернули "скорую пожарную"
Скорая пожарная помощь с комплексом КСП-10 развернута десантниками группировки войск "Днепр" для тушения пожаров, в том числе возникающих из-за намеренных... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T04:06
2024-07-15T04:06
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944613416_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_ea4c149870515b2a06f43dcfc13a67a9.jpg
ГЕНИЧЕСК, 15 июл - РИА Новости. Скорая пожарная помощь с комплексом КСП-10 развернута десантниками группировки войск "Днепр" для тушения пожаров, в том числе возникающих из-за намеренных обстрелов украинской армией зажигательными боеприпасами сельскохозяйственных угодий в Херсонской области, сообщил РИА Новости начальник службы пожарной безопасности бригады МТО ВДВ группировки войск "Днепр" с позывным "Гефест". "Данный комплект средств пожаротушения является скорой пожарной помощью, на текущий момент на данном херсонском направлении для оперативного реагирования по тушению пожаров, которые происходят в результате вражеских прилетов на сельхозугодья на данной территории", - сказал РИА Новости офицер-десантник. Полевая "скорая пожарная" состоит из бронированного автомобиля КАМАЗ и комплекса пожаротушения КСП-10. "Машина — это только средство передвижения. На самом деле здесь представлен комплект средств пожаротушения КСП-10, который предназначен для использования его как в стационарных условиях, то есть мы его сгрузили на грунт, соответственно, можем применять на складе, допустим, горюче-смазочных материалов в случае возникновения каких-либо ЧС. Также можем использовать его как мобильную установку пожаротушения на автомобильной технике", - говорит военнослужащий. С помощью комплекса расчет может за 20 секунд потушить пожар площадью 50 квадратных метров, в том числе в полевых условиях и намеренно спровоцированный артиллерийским обстрелом ВСУ. Пожарную машину десантников на задаче сопровождает специально подготовленная антидроновая мобильная группа. "Задачи по тушению таких (спровоцированных обстрелами) пожаров возникают с достаточно частой периодичностью… Есть специально подготовленная группа, которая занимается организацией отражения подобных элементов, чтобы обеспечить безопасность выполнения действий по тушению пожара личным составом боевого расчета", - подчеркнул офицер.
https://ria.ru/20240622/iney-1954719919.html
https://ria.ru/20240712/svo-1959289532.html
херсон
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944613416_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_8a7f282732e5536f986337fa24d23b34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, херсонская область , воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Под Херсоном из-за пожаров после обстрелов ВСУ развернули "скорую пожарную"

ВДВ развернули под Херсоном "скорую пожарную" из-за пожаров после обстрелов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 15 июл - РИА Новости. Скорая пожарная помощь с комплексом КСП-10 развернута десантниками группировки войск "Днепр" для тушения пожаров, в том числе возникающих из-за намеренных обстрелов украинской армией зажигательными боеприпасами сельскохозяйственных угодий в Херсонской области, сообщил РИА Новости начальник службы пожарной безопасности бригады МТО ВДВ группировки войск "Днепр" с позывным "Гефест".
«
"Данный комплект средств пожаротушения является скорой пожарной помощью, на текущий момент на данном херсонском направлении для оперативного реагирования по тушению пожаров, которые происходят в результате вражеских прилетов на сельхозугодья на данной территории", - сказал РИА Новости офицер-десантник.
Малогабаритная радиолокационная станция Иней - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
В России создали РЛС "Иней" для обнаружения сверхмалых беспилотников
22 июня, 14:20
Полевая "скорая пожарная" состоит из бронированного автомобиля КАМАЗ и комплекса пожаротушения КСП-10.
"Машина — это только средство передвижения. На самом деле здесь представлен комплект средств пожаротушения КСП-10, который предназначен для использования его как в стационарных условиях, то есть мы его сгрузили на грунт, соответственно, можем применять на складе, допустим, горюче-смазочных материалов в случае возникновения каких-либо ЧС. Также можем использовать его как мобильную установку пожаротушения на автомобильной технике", - говорит военнослужащий.
С помощью комплекса расчет может за 20 секунд потушить пожар площадью 50 квадратных метров, в том числе в полевых условиях и намеренно спровоцированный артиллерийским обстрелом ВСУ. Пожарную машину десантников на задаче сопровождает специально подготовленная антидроновая мобильная группа.
"Задачи по тушению таких (спровоцированных обстрелами) пожаров возникают с достаточно частой периодичностью… Есть специально подготовленная группа, которая занимается организацией отражения подобных элементов, чтобы обеспечить безопасность выполнения действий по тушению пожара личным составом боевого расчета", - подчеркнул офицер.
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ Утес по воздушной цели в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Российские ПВО за неделю сбили четыре ракеты ATACMS и три Storm Shadow
12 июля, 16:36
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала