https://ria.ru/20240715/pozhar-1959672693.html

Пожар под Новороссийском продолжают тушить более 300 спасателей

Пожар под Новороссийском продолжают тушить более 300 спасателей - РИА Новости, 15.07.2024

Пожар под Новороссийском продолжают тушить более 300 спасателей

Пожар продолжают тушить под Новороссийском, для борьбы с огнем задействованы более 300 специалистов и 80 единиц техники, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T02:36

2024-07-15T02:36

2024-07-15T02:36

россия

краснодарский край

происшествия

новороссийск

ирина волк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

ил-76

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пожар продолжают тушить под Новороссийском, для борьбы с огнем задействованы более 300 специалистов и 80 единиц техники, сообщила пресс-служба МЧС России. В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 62 гектара. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда люди были эвакуированы заблаговременно. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений". "Огнеборцы МЧС России продолжают работу по ликвидации пожара в Краснодарском крае. Тушение не прекращается ни на минуту. Силы пожарно-спасательных подразделений направлены на ликвидацию пожара и недопущение распространения огня на населенный пункт Дюрсо. Дополнительно к месту пожара направлен самолет Ил-76 МЧС России", - говорится в сообщении. "С огнем продолжают бороться более 300 человек и 80 единиц техники. Тушение пожара осложняется сухой жаркой погодой, сложным рельефом местности и ветровыми нагрузками", - сказал помощник начальника караула третьей пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Максим Смирнов.

https://ria.ru/20240715/pozhar-1959666507.html

россия

краснодарский край

новороссийск

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россия, краснодарский край, происшествия, новороссийск, ирина волк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, ил-76, ка-32, лесной пожар под новороссийском