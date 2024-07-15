https://ria.ru/20240715/pozhar-1959672693.html
Пожар под Новороссийском продолжают тушить более 300 спасателей
Пожар под Новороссийском продолжают тушить более 300 спасателей - РИА Новости, 15.07.2024
Пожар под Новороссийском продолжают тушить более 300 спасателей
Пожар продолжают тушить под Новороссийском, для борьбы с огнем задействованы более 300 специалистов и 80 единиц техники, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T02:36
2024-07-15T02:36
2024-07-15T02:36
россия
краснодарский край
происшествия
новороссийск
ирина волк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
ил-76
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959634896_0:0:823:464_1920x0_80_0_0_244f20b2f8493145d7010cec03265cdd.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пожар продолжают тушить под Новороссийском, для борьбы с огнем задействованы более 300 специалистов и 80 единиц техники, сообщила пресс-служба МЧС России. В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 62 гектара. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда люди были эвакуированы заблаговременно. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений". "Огнеборцы МЧС России продолжают работу по ликвидации пожара в Краснодарском крае. Тушение не прекращается ни на минуту. Силы пожарно-спасательных подразделений направлены на ликвидацию пожара и недопущение распространения огня на населенный пункт Дюрсо. Дополнительно к месту пожара направлен самолет Ил-76 МЧС России", - говорится в сообщении. "С огнем продолжают бороться более 300 человек и 80 единиц техники. Тушение пожара осложняется сухой жаркой погодой, сложным рельефом местности и ветровыми нагрузками", - сказал помощник начальника караула третьей пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Максим Смирнов.
https://ria.ru/20240715/pozhar-1959666507.html
россия
краснодарский край
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959634896_204:0:823:464_1920x0_80_0_0_67dcad3dc4c7342045bc82fca08f24c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодарский край, происшествия, новороссийск, ирина волк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, ил-76, ка-32, лесной пожар под новороссийском
Россия, Краснодарский край, Происшествия, Новороссийск, Ирина Волк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Ил-76, Ка-32, Лесной пожар под Новороссийском
Пожар под Новороссийском продолжают тушить более 300 спасателей
МЧС России: пожар под Новороссийском продолжают тушить более 300 спасателей