https://ria.ru/20240715/pozhar-1959668367.html
Пожар на складе деревянных поддонов в Воронеже ликвидировали
Пожар на складе деревянных поддонов в Воронеже ликвидировали - РИА Новости, 15.07.2024
Пожар на складе деревянных поддонов в Воронеже ликвидировали
Пожар на складе деревянных поддонов в Воронеже ликвидирован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T01:13
2024-07-15T01:13
2024-07-15T01:13
воронеж
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903828089_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_b28e5bb9c430377d6fa3bc598dc605f0.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пожар на складе деревянных поддонов в Воронеже ликвидирован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее сообщалось о пожаре на складе с деревянными поддонами в Воронеже на площади 500 квадратных метров, на месте работают более 70 пожарных, 30 единиц техники, также прибыл пожарный поезд. В 22.51 спасатели ликвидировали открытое горение. "В Воронеже огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар на складе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240715/pozhar-1959666079.html
воронеж
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903828089_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d945aea349d6d5b0d35a19b991512fe6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Воронеж, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Пожар на складе деревянных поддонов в Воронеже ликвидировали
МЧС России: пожар на складе деревянных поддонов в Воронеже потушили