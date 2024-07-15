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Пожар на складе деревянных поддонов в Воронеже ликвидировали

Пожар на складе деревянных поддонов в Воронеже ликвидировали - РИА Новости, 15.07.2024

Пожар на складе деревянных поддонов в Воронеже ликвидировали

Пожар на складе деревянных поддонов в Воронеже ликвидирован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T01:13

2024-07-15T01:13

2024-07-15T01:13

воронеж

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пожар на складе деревянных поддонов в Воронеже ликвидирован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее сообщалось о пожаре на складе с деревянными поддонами в Воронеже на площади 500 квадратных метров, на месте работают более 70 пожарных, 30 единиц техники, также прибыл пожарный поезд. В 22.51 спасатели ликвидировали открытое горение. "В Воронеже огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар на складе", - говорится в сообщении.

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воронеж

россия

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2024

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воронеж, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия