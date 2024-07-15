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К тушению пожара под Новороссийском привлекут два вертолет Ка-32 и Ил-76

К тушению пожара под Новороссийском привлекут два вертолет Ка-32 и Ил-76 - РИА Новости, 15.07.2024

К тушению пожара под Новороссийском привлекут два вертолет Ка-32 и Ил-76

Два вертолета Ка-32 Минобороны и Ил-76 МЧС привлекут утром к тушению пожара под Новороссийском, сообщил оперштаб по Краснодарскому краю в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T00:45

2024-07-15T00:45

2024-07-15T01:21

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

происшествия

краснодарский край

ирина волк

ка-32

ми-8 амтш

россия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Два вертолета Ка-32 Минобороны и Ил-76 МЧС привлекут утром к тушению пожара под Новороссийском, сообщил оперштаб по Краснодарскому краю в Telegram-канале.В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 62 гектара. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда люди были эвакуированы заблаговременно. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений"."С начала операции по тушению с помощью авиации выполнено 19 сбросов воды. Были задействованы два спецвертолета - Ка-32 и Ми-8. Последний из-за усилившегося ветра вынужден был прекратить работу. С утра прибудут еще два вертолета Ка-32, предоставленные Минобороны РФ, и самолет Ил-76 МЧС России", - говорится в сообщении.Уточняется, что всего в борьбе с огнем задействованы более 250 человек - это специалисты МЧС России по Краснодарскому краю, Кубань-СПАС, Государственной противопожарной службы Краснодарского края, лесопожарные формирования краевого минприроды, казаки и волонтеры.Кроме того, к месту для усиления также выехала аэромобильная группировка главка МЧС России по Краснодарскому краю в составе 50 специалистов и 7 единиц техники.

https://ria.ru/20240714/vlasti-1959659481.html

https://ria.ru/20240714/delo-1959658220.html

краснодарский край

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новороссийск

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, происшествия, краснодарский край, ирина волк, ка-32, ми-8 амтш, россия, новороссийск, лесной пожар под новороссийском