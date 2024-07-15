Рейтинг@Mail.ru
К тушению пожара под Новороссийском привлекут два вертолет Ка-32 и Ил-76 - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:45 15.07.2024 (обновлено: 01:21 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/pozhar-1959666507.html
К тушению пожара под Новороссийском привлекут два вертолет Ка-32 и Ил-76
К тушению пожара под Новороссийском привлекут два вертолет Ка-32 и Ил-76 - РИА Новости, 15.07.2024
К тушению пожара под Новороссийском привлекут два вертолет Ка-32 и Ил-76
Два вертолета Ка-32 Минобороны и Ил-76 МЧС привлекут утром к тушению пожара под Новороссийском, сообщил оперштаб по Краснодарскому краю в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T00:45
2024-07-15T01:21
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
происшествия
краснодарский край
ирина волк
ка-32
ми-8 амтш
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959196457_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6b817f17d6d30e95e94e9665cf8fdb53.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Два вертолета Ка-32 Минобороны и Ил-76 МЧС привлекут утром к тушению пожара под Новороссийском, сообщил оперштаб по Краснодарскому краю в Telegram-канале.В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 62 гектара. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда люди были эвакуированы заблаговременно. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений"."С начала операции по тушению с помощью авиации выполнено 19 сбросов воды. Были задействованы два спецвертолета - Ка-32 и Ми-8. Последний из-за усилившегося ветра вынужден был прекратить работу. С утра прибудут еще два вертолета Ка-32, предоставленные Минобороны РФ, и самолет Ил-76 МЧС России", - говорится в сообщении.Уточняется, что всего в борьбе с огнем задействованы более 250 человек - это специалисты МЧС России по Краснодарскому краю, Кубань-СПАС, Государственной противопожарной службы Краснодарского края, лесопожарные формирования краевого минприроды, казаки и волонтеры.Кроме того, к месту для усиления также выехала аэромобильная группировка главка МЧС России по Краснодарскому краю в составе 50 специалистов и 7 единиц техники.
https://ria.ru/20240714/vlasti-1959659481.html
https://ria.ru/20240714/delo-1959658220.html
краснодарский край
россия
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959196457_0:204:2459:2048_1920x0_80_0_0_b5472e384765fe180dd4d4ebb2accc95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, происшествия, краснодарский край, ирина волк, ка-32, ми-8 амтш, россия, новороссийск, лесной пожар под новороссийском
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Происшествия, Краснодарский край, Ирина Волк, Ка-32, Ми-8 АМТШ, Россия, Новороссийск, Лесной пожар под Новороссийском
К тушению пожара под Новороссийском привлекут два вертолет Ка-32 и Ил-76

К тушению пожара под Новороссийском привлекут два Ка-32 Минобороны и Ил-76 МЧС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНовый пожарный вертолет Ка-32А11ВС, приспособленный для полетов в сложных метеоусловиях, во время показательной тренировки уникальной службы воздушных спасателей Московского авиационного центра (МАЦ)
Новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС, приспособленный для полетов в сложных метеоусловиях, во время показательной тренировки уникальной службы воздушных спасателей Московского авиационного центра (МАЦ) - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Два вертолета Ка-32 Минобороны и Ил-76 МЧС привлекут утром к тушению пожара под Новороссийском, сообщил оперштаб по Краснодарскому краю в Telegram-канале.
В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 62 гектара. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда люди были эвакуированы заблаговременно. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений".
Лесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Власти Новороссийска попросили добровольцев помочь с тушением пожара
Вчера, 23:42
"С начала операции по тушению с помощью авиации выполнено 19 сбросов воды. Были задействованы два спецвертолета - Ка-32 и Ми-8. Последний из-за усилившегося ветра вынужден был прекратить работу. С утра прибудут еще два вертолета Ка-32, предоставленные Минобороны РФ, и самолет Ил-76 МЧС России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего в борьбе с огнем задействованы более 250 человек - это специалисты МЧС России по Краснодарскому краю, Кубань-СПАС, Государственной противопожарной службы Краснодарского края, лесопожарные формирования краевого минприроды, казаки и волонтеры.
Кроме того, к месту для усиления также выехала аэромобильная группировка главка МЧС России по Краснодарскому краю в составе 50 специалистов и 7 единиц техники.
Лесной пожар под Новороссийском. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Из-за пожара под Новороссийском возбудили уголовное дело
Вчера, 23:24
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ил-76ПроисшествияКраснодарский крайИрина ВолкКа-32Ми-8 АМТШРоссияНовороссийскЛесной пожар под Новороссийском
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала