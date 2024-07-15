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С баз отдыха из-за пожара под Новороссийском эвакуировали более 500 человек - РИА Новости, 15.07.2024
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00:33 15.07.2024 (обновлено: 01:03 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/pozhar-1959666079.html
С баз отдыха из-за пожара под Новороссийском эвакуировали более 500 человек
С баз отдыха из-за пожара под Новороссийском эвакуировали более 500 человек - РИА Новости, 15.07.2024
С баз отдыха из-за пожара под Новороссийском эвакуировали более 500 человек
Более 500 человек эвакуировали с шести баз отдыха из-за пожара под Новороссийском, задействован один пункт временного размещения, сообщил оперативный штаб по... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T00:33
2024-07-15T01:03
абрау-дюрсо
краснодарский край
новороссийск
происшествия
ирина волк
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Более 500 человек эвакуировали с шести баз отдыха из-за пожара под Новороссийском, задействован один пункт временного размещения, сообщил оперативный штаб по Краснодарскому краю в Telegram-канале. &quot;Более 500 человек эвакуировано из баз отдыха в хуторе Дюрсо под Новороссийском из-за пожара&quot;, — сообщили в штабе. Людей заблаговременно эвакуировали из шести баз отдыха: "Моряк", "Голубая волна", "Энергетик", "Строитель", "Романтик" и "Спутник". Власти задействовали один из ПВР в селе Абрау-Дюрсо, там разместили 25 человек, остальные уехали домой. Оперштаб подготовил еще три ПВР на 400 человек: в школе села Глебовского, на базе еще одной школы и винодельни в селе Абрау-Дюрсо.Вчера в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей.По данным краевого ГУ МЧС, речь шла о территории базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена, но лес продолжил гореть. При этом площадь пожара постепенно увеличивалась.В Новороссийске, в свою очередь, ввели режим ЧС. Как заявлял мэр города Андрей Кравченко, возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик". Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха "Фрегат". Уже эвакуировали около 500 человек и 30 автомобилей. Угрозы жизни людей нет.По последним данным Минприроды Кубани, площадь возгорания увеличилась до 62 гектаров. Как сообщили в МЧС, вертолеты уже сбросили 75 тонн воды, на месте работают более 250 специалистов и 76 единиц техники.
https://ria.ru/20240714/vlasti-1959659481.html
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абрау-дюрсо, краснодарский край, новороссийск, происшествия, ирина волк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, ми-8 амтш, лесной пожар под новороссийском
Абрау-Дюрсо, Краснодарский край, Новороссийск, Происшествия, Ирина Волк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32, Ми-8 АМТШ, Лесной пожар под Новороссийском
С баз отдыха из-за пожара под Новороссийском эвакуировали более 500 человек

С шести баз отдыха из-за пожара под Новороссийском вывезли более 500 человек

© Фото : соцсетиЛесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани
Лесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : соцсети
Лесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Более 500 человек эвакуировали с шести баз отдыха из-за пожара под Новороссийском, задействован один пункт временного размещения, сообщил оперативный штаб по Краснодарскому краю в Telegram-канале.
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"Более 500 человек эвакуировано из баз отдыха в хуторе Дюрсо под Новороссийском из-за пожара", — сообщили в штабе.

Лесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Власти Новороссийска попросили добровольцев помочь с тушением пожара
Вчера, 23:42
Людей заблаговременно эвакуировали из шести баз отдыха: "Моряк", "Голубая волна", "Энергетик", "Строитель", "Романтик" и "Спутник". Власти задействовали один из ПВР в селе Абрау-Дюрсо, там разместили 25 человек, остальные уехали домой. Оперштаб подготовил еще три ПВР на 400 человек: в школе села Глебовского, на базе еще одной школы и винодельни в селе Абрау-Дюрсо.
Вчера в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей.
По данным краевого ГУ МЧС, речь шла о территории базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена, но лес продолжил гореть. При этом площадь пожара постепенно увеличивалась.
В Новороссийске, в свою очередь, ввели режим ЧС. Как заявлял мэр города Андрей Кравченко, возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик". Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха "Фрегат". Уже эвакуировали около 500 человек и 30 автомобилей. Угрозы жизни людей нет.
По последним данным Минприроды Кубани, площадь возгорания увеличилась до 62 гектаров. Как сообщили в МЧС, вертолеты уже сбросили 75 тонн воды, на месте работают более 250 специалистов и 76 единиц техники.
Жителей Дюрсо предупреждают о возможной эвакуации из-за лесного пожара - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Краснодарский Абрау начали готовить к возможной эвакуации из-за пожара
Вчера, 21:22
 
Абрау-ДюрсоКраснодарский крайНовороссийскПроисшествияИрина ВолкМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ка-32Ми-8 АМТШЛесной пожар под Новороссийском
 
 
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