https://ria.ru/20240715/pozhar-1959666079.html

С баз отдыха из-за пожара под Новороссийском эвакуировали более 500 человек

С баз отдыха из-за пожара под Новороссийском эвакуировали более 500 человек - РИА Новости, 15.07.2024

С баз отдыха из-за пожара под Новороссийском эвакуировали более 500 человек

Более 500 человек эвакуировали с шести баз отдыха из-за пожара под Новороссийском, задействован один пункт временного размещения, сообщил оперативный штаб по... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T00:33

2024-07-15T00:33

2024-07-15T01:03

абрау-дюрсо

краснодарский край

новороссийск

происшествия

ирина волк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ка-32

ми-8 амтш

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Более 500 человек эвакуировали с шести баз отдыха из-за пожара под Новороссийском, задействован один пункт временного размещения, сообщил оперативный штаб по Краснодарскому краю в Telegram-канале. "Более 500 человек эвакуировано из баз отдыха в хуторе Дюрсо под Новороссийском из-за пожара", — сообщили в штабе. Людей заблаговременно эвакуировали из шести баз отдыха: "Моряк", "Голубая волна", "Энергетик", "Строитель", "Романтик" и "Спутник". Власти задействовали один из ПВР в селе Абрау-Дюрсо, там разместили 25 человек, остальные уехали домой. Оперштаб подготовил еще три ПВР на 400 человек: в школе села Глебовского, на базе еще одной школы и винодельни в селе Абрау-Дюрсо.Вчера в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей.По данным краевого ГУ МЧС, речь шла о территории базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена, но лес продолжил гореть. При этом площадь пожара постепенно увеличивалась.В Новороссийске, в свою очередь, ввели режим ЧС. Как заявлял мэр города Андрей Кравченко, возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик". Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха "Фрегат". Уже эвакуировали около 500 человек и 30 автомобилей. Угрозы жизни людей нет.По последним данным Минприроды Кубани, площадь возгорания увеличилась до 62 гектаров. Как сообщили в МЧС, вертолеты уже сбросили 75 тонн воды, на месте работают более 250 специалистов и 76 единиц техники.

https://ria.ru/20240714/vlasti-1959659481.html

https://ria.ru/20240714/zhiteli-1959643784.html

абрау-дюрсо

краснодарский край

новороссийск

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абрау-дюрсо, краснодарский край, новороссийск, происшествия, ирина волк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, ми-8 амтш, лесной пожар под новороссийском