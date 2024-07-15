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СМИ сообщили о повторном взрыве в Одессе - РИА Новости, 15.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:11 15.07.2024 (обновлено: 02:23 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/odessa-1959671997.html
СМИ сообщили о повторном взрыве в Одессе
СМИ сообщили о повторном взрыве в Одессе - РИА Новости, 15.07.2024
СМИ сообщили о повторном взрыве в Одессе
Еще один взрыв прозвучал в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T02:11
2024-07-15T02:23
специальная военная операция на украине
одесса
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Еще один взрыв прозвучал в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Одессе прозвучал взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".Около получаса назад украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрыве в Одессе.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.Ранее местные СМИ также сообщали о нескольких взрывах в Харькове.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240713/sikorskiy-1959408626.html
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одесса, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
СМИ сообщили о повторном взрыве в Одессе

"Общественное": в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел повторный взрыв

© ДСНС УкраїниСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© ДСНС України
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Еще один взрыв прозвучал в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Одессе прозвучал взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Запуск ракеты по украинским объектам военного управления, связи и энергетики - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
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13 июля, 11:48
Около получаса назад украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрыве в Одессе.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее местные СМИ также сообщали о нескольких взрывах в Харькове.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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