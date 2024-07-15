https://ria.ru/20240715/odessa-1959671997.html

СМИ сообщили о повторном взрыве в Одессе

СМИ сообщили о повторном взрыве в Одессе - РИА Новости, 15.07.2024

СМИ сообщили о повторном взрыве в Одессе

Еще один взрыв прозвучал в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T02:11

2024-07-15T02:11

2024-07-15T02:23

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Еще один взрыв прозвучал в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Одессе прозвучал взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".Около получаса назад украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрыве в Одессе.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.Ранее местные СМИ также сообщали о нескольких взрывах в Харькове.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240713/sikorskiy-1959408626.html

https://ria.ru/20240704/udar-1957287898.html

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украина

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одесса, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина