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В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:44 15.07.2024 (обновлено: 02:18 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/odessa-1959670234.html
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.07.2024
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрыв прозвучал в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T01:44
2024-07-15T02:18
специальная военная операция на украине
одесса
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Взрыв прозвучал в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели".&quot;Одесса, местные паблики сообщают о взрыве&quot;, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Позднее телеканал "Общественное" сообщил о повторном взрыве в городе.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, а также в Кировоградской и Николаевской областях звучит сигнал воздушной тревоги.Ранее местные СМИ сообщали о нескольких взрывах в Харькове.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240714/harkov-1959659859.html
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одесса, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Зеркало недели": в Одессе на фоне тревоги прогремел ряд взрывов

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Взрыв прозвучал в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
«

"Одесса, местные паблики сообщают о взрыве", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Позднее телеканал "Общественное" сообщил о повторном взрыве в городе.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, а также в Кировоградской и Николаевской областях звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее местные СМИ сообщали о нескольких взрывах в Харькове.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Харьков - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Украинские СМИ сообщили об очередном взрыве в Харькове
Вчера, 23:46
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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