https://ria.ru/20240715/odessa-1959670234.html

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.07.2024

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрыв прозвучал в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T01:44

2024-07-15T01:44

2024-07-15T02:18

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Взрыв прозвучал в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели"."Одесса, местные паблики сообщают о взрыве", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Позднее телеканал "Общественное" сообщил о повторном взрыве в городе.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, а также в Кировоградской и Николаевской областях звучит сигнал воздушной тревоги.Ранее местные СМИ сообщали о нескольких взрывах в Харькове.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240714/harkov-1959659859.html

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одесса, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире