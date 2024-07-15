https://ria.ru/20240715/mogadisho-1959665502.html

СМИ: в столице Сомали рядом с кафе взорвалась бомба, есть погибшие

СМИ: в столице Сомали рядом с кафе взорвалась бомба, есть погибшие - РИА Новости, 15.07.2024

СМИ: в столице Сомали рядом с кафе взорвалась бомба, есть погибшие

Заминированный автомобиль взорвался в столице Сомали Могадишо рядом с кафе, где посетители смотрели матч чемпионата Европы по футболу, есть погибшие, сообщает... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T00:28

2024-07-15T00:28

2024-07-15T00:59

сомали

могадишо

в мире

испания

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Заминированный автомобиль взорвался в столице Сомали Могадишо рядом с кафе, где посетители смотрели матч чемпионата Европы по футболу, есть погибшие, сообщает телерадиокомпания Shabelle."В результате разрушительного инцидента, потрясшего город Могадишо в Сомали, у популярного кафе взорвался заминированный автомобиль, что привело к многочисленным жертвам. Ужасное событие произошло в тот момент, когда посетители собрались посмотреть долгожданный футбольный матч Евро-2024 между Испанией и Англией", - говорится на сайте телерадиокомпании.

https://ria.ru/20240703/vzryv-1957186292.html

сомали

могадишо

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