https://ria.ru/20240715/mogadisho-1959665502.html
СМИ: в столице Сомали рядом с кафе взорвалась бомба, есть погибшие
СМИ: в столице Сомали рядом с кафе взорвалась бомба, есть погибшие - РИА Новости, 15.07.2024
СМИ: в столице Сомали рядом с кафе взорвалась бомба, есть погибшие
Заминированный автомобиль взорвался в столице Сомали Могадишо рядом с кафе, где посетители смотрели матч чемпионата Европы по футболу, есть погибшие, сообщает... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T00:28
2024-07-15T00:28
2024-07-15T00:59
сомали
могадишо
в мире
испания
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Заминированный автомобиль взорвался в столице Сомали Могадишо рядом с кафе, где посетители смотрели матч чемпионата Европы по футболу, есть погибшие, сообщает телерадиокомпания Shabelle."В результате разрушительного инцидента, потрясшего город Могадишо в Сомали, у популярного кафе взорвался заминированный автомобиль, что привело к многочисленным жертвам. Ужасное событие произошло в тот момент, когда посетители собрались посмотреть долгожданный футбольный матч Евро-2024 между Испанией и Англией", - говорится на сайте телерадиокомпании.
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сомали, могадишо, в мире, испания
Сомали, Могадишо, В мире, Испания
СМИ: в столице Сомали рядом с кафе взорвалась бомба, есть погибшие
Shabelle: в столице Сомали Могадишо рядом с кафе взорвалась бомба, есть погибшие