https://ria.ru/20240715/medvedev-1959666338.html

"Если его не убьют". Медведев прокомментировал покушение на Трампа

"Если его не убьют". Медведев прокомментировал покушение на Трампа - РИА Новости, 15.07.2024

"Если его не убьют". Медведев прокомментировал покушение на Трампа

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что экс-президент США Дональд Трамп "уже победил" в предвыборной гонке после покушения, "если его не убьют". РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T00:42

2024-07-15T00:42

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что экс-президент США Дональд Трамп "уже победил" в предвыборной гонке после покушения, "если его не убьют". "Теперь он уже победил. Если его не убьют", — написал Медведев в соцсети X, сопроводив пост фотографией Трампа.Покушение на кандидата в президенты от республиканцев произошло в субботу на его предвыборном митинге. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам Трампа, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.Нападавший успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, после чего его ликвидировали. Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.Президент США Джо Байден, комментируя этот инцидент, пообещал, что расследование покушения будет быстрым. При этом он призвал не поддаваться спекуляциям о мотивах стрелка до выяснения всех обстоятельств. Глава государства также поручил провести всеобъемлющую и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на митинге, во время которого было совершено нападение.

https://ria.ru/20240715/tramp-1959664240.html

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сша, пенсильвания, россия, дмитрий медведев, дональд трамп, фбр, джо байден, в мире