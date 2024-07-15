https://ria.ru/20240715/krasnodar-1959668089.html

СК проверит мигранта, пристававшего к девочкам в Краснодаре

СК проверит мигранта, пристававшего к девочкам в Краснодаре - РИА Новости, 15.07.2024

СК проверит мигранта, пристававшего к девочкам в Краснодаре

Следователи начали проверку после того, как приезжий на улице в Краснодаре приставал к девочкам, а потом оправдывался, называя одну из них своей женой. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T01:12

2024-07-15T01:12

2024-07-15T01:32

происшествия

краснодар

средняя азия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как приезжий на улице в Краснодаре приставал к девочкам, а потом оправдывался, называя одну из них своей женой. В сети появились видео очевидца, где мигрант подходит к гуляющим девочкам, одну из них он пытается брать за руку. На вопрос, кем она ему приходятся, мужчина ответил, что этого его жена. "В социальных медиа опубликованы сведения о том, что приезжий из Средней Азии, находясь на территории одного из районов города Краснодара, пытался совершить противоправные действия в отношении несовершеннолетних девочек… По данному факту незамедлительно организована процессуальная проверка", - сообщили в краевом СУ СК, добавив, что действия мужчины были пресечены очевидцами.

https://ria.ru/20231023/napadenie-1904804113.html

краснодар

средняя азия

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происшествия, краснодар, средняя азия, следственный комитет россии (ск рф)