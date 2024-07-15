https://ria.ru/20240715/kontrakty-1959823293.html

"Хромпик" заключил контракты на поставку котлов и строительство цехов

"Хромпик" заключил контракты на поставку котлов и строительство цехов - РИА Новости, 15.07.2024

"Хромпик" заключил контракты на поставку котлов и строительство цехов

АО "Хромпик" (входит в группу компаний "Полипласт") заключило на площадке Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге контракты на поставку... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T17:00

2024-07-15T17:00

2024-07-15T17:00

екатеринбург

иннопром

свердловская область

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. АО "Хромпик" (входит в группу компаний "Полипласт") заключило на площадке Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге контракты на поставку оборудования и строительство цехов с Объединенной металлургической компанией (ОМК) и ООО "ПромГражданСтрой", сообщает "Хромпик". Так, один из заводов группы ОМК поставит на предприятие партию современных котлов-утилизаторов. Как отмечается в сообщении, установка оборудования позволит заводу улучшить качество продукции, снизить энергозатраты и повысить степень очистки отходящих газов при производстве продукции. "Подписание договора о поставке оборудования для производства с предприятием ОМК – важный этап в нашем развитии. Надеюсь, что сотрудничество будет плодотворным", – отметил генеральный директор АО "Хромпик" Александр Кожухарь. Еще один крупный контракт заключен с екатеринбургской строительной компанией "ПромГражданСтрой". На заводе "Хромпик" ПГС расширит существующие производственные площадки. "Хромпик" является для нас значимым заказчиком, а строительство цеха значимым объектом, поэтому взятые обязательства будут выполнены", – приводятся в сообщении слова директора ООО "ПромГражданСтрой" Антона Гутмахера.

https://radiosputnik.ru/20240711/mishustin-1959021792.html

екатеринбург

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

екатеринбург, иннопром, свердловская область