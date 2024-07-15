https://ria.ru/20240715/kontrakty-1959823293.html
"Хромпик" заключил контракты на поставку котлов и строительство цехов
"Хромпик" заключил контракты на поставку котлов и строительство цехов - РИА Новости, 15.07.2024
"Хромпик" заключил контракты на поставку котлов и строительство цехов
АО "Хромпик" (входит в группу компаний "Полипласт") заключило на площадке Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге контракты на поставку... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T17:00
2024-07-15T17:00
2024-07-15T17:00
екатеринбург
иннопром
свердловская область
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. АО "Хромпик" (входит в группу компаний "Полипласт") заключило на площадке Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге контракты на поставку оборудования и строительство цехов с Объединенной металлургической компанией (ОМК) и ООО "ПромГражданСтрой", сообщает "Хромпик". Так, один из заводов группы ОМК поставит на предприятие партию современных котлов-утилизаторов. Как отмечается в сообщении, установка оборудования позволит заводу улучшить качество продукции, снизить энергозатраты и повысить степень очистки отходящих газов при производстве продукции. "Подписание договора о поставке оборудования для производства с предприятием ОМК – важный этап в нашем развитии. Надеюсь, что сотрудничество будет плодотворным", – отметил генеральный директор АО "Хромпик" Александр Кожухарь. Еще один крупный контракт заключен с екатеринбургской строительной компанией "ПромГражданСтрой". На заводе "Хромпик" ПГС расширит существующие производственные площадки. "Хромпик" является для нас значимым заказчиком, а строительство цеха значимым объектом, поэтому взятые обязательства будут выполнены", – приводятся в сообщении слова директора ООО "ПромГражданСтрой" Антона Гутмахера.
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екатеринбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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екатеринбург, иннопром, свердловская область
Екатеринбург, Иннопром, Свердловская область
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. АО "Хромпик" (входит в группу компаний "Полипласт") заключило на площадке Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге контракты на поставку оборудования и строительство цехов с Объединенной металлургической компанией (ОМК) и ООО "ПромГражданСтрой", сообщает "Хромпик".
Так, один из заводов группы ОМК поставит на предприятие партию современных котлов-утилизаторов. Как отмечается в сообщении, установка оборудования позволит заводу улучшить качество продукции, снизить энергозатраты и повысить степень очистки отходящих газов при производстве продукции.
"Подписание договора о поставке оборудования для производства с предприятием ОМК – важный этап в нашем развитии. Надеюсь, что сотрудничество будет плодотворным", – отметил генеральный директор АО "Хромпик" Александр Кожухарь.
Еще один крупный контракт заключен с екатеринбургской строительной компанией "ПромГражданСтрой". На заводе "Хромпик" ПГС расширит существующие производственные площадки.
"Хромпик" является для нас значимым заказчиком, а строительство цеха значимым объектом, поэтому взятые обязательства будут выполнены", – приводятся в сообщении слова директора ООО "ПромГражданСтрой" Антона Гутмахера.