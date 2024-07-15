https://ria.ru/20240715/konkurs-1959867046.html

АСИ объявило о запуске конкурса научной фантастики "Россия 2050"

АСИ объявило о запуске конкурса научной фантастики "Россия 2050" - РИА Новости, 15.07.2024

АСИ объявило о запуске конкурса научной фантастики "Россия 2050"

Агентство стратегических инициатив (АСИ) запускает Всероссийский конкурс научной фантастики "Россия 2050", сообщает пресс-служба АСИ. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T19:40

2024-07-15T19:40

2024-07-15T19:40

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

россия

вадим панов

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

национальная технологическая инициатива (нти)

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) запускает Всероссийский конкурс научной фантастики "Россия 2050", сообщает пресс-служба АСИ. Об этом стало известно в рамках работы лаборатории "Обсерватория фантастики" на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024". Заявки будут приниматься с 1 августа 2024 года, победителей назовут 1 августа 2025 года. По данным пресс-службы, конкурс направлен на стимулирование интереса общества к теме будущего России и к возможным сценариям развития страны через 25 лет. Прием заявок будет проходить по четырем номинациям: научно-фантастический рассказ, научно-фантастический рассказ для детей, графический рассказ (комикс) и сценарий пилота научно-фантастического сериала. Заявку можно будет подать до 15 ноября 2024 года на официальном сайте asi.ru/russia2050/. В конкурсе могут принять участие граждане РФ старше 18 лет. Отмечается, что "Россия 2050" объединит все направления жанра научной фантастики и станет площадкой для общения, творческой самореализации и сотрудничества талантливых авторов с издательствами, инвесторами, ведущими продюсерскими компаниями и стриминг-платформами, а также с научно-исследовательскими институтами, вузами и научным сообществом. В жюри конкурса войдут известные писатели-фантасты, среди которых Вадим Панов, Антон Первушин, Сергей Чекмаев и другие, а также сценаристы, продюсеры, представители ведущих стриминг-платформ. Специальным проектом в рамках "Россия 2050" станет конкурс фантастики и проектирования будущего в сеттинге "Берлога", организованный совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ). В нем могут принять участие как молодые авторы и коллективы, так и авторы более старшего возраста, ориентированные на молодежную аудиторию. Данный конкурс направлен на продвижение и популяризацию среди молодежи моды на создание научной фантастики, а также развитие сеттинга платформы "Берлога". Принять участие в конкурсе приглашаются авторы и авторские коллективы, создающие научно-фантастические произведения, комиксы, иллюстрации, дизайн-проекты, видеоролики, настольные и видеоигры. Прием заявок в рамках специального проекта "Берлоги" будет открыт до 15 октября на сайте https://scifi.kruzhok.org/, итоги подведут в начале декабря 2024 года. "Проект "Россия 2050" призван стимулировать интерес творческого сообщества к теме будущего России и сценариям развития страны по ключевым направлениям: развитие технологий, климат и экология, энергетика, демография и т.д. Мы хотим предложить молодым и опытным авторам поразмышлять о будущем нашей страны в контексте глобальных трендов, представить, какой она может быть через 25 лет, а также привлечь внимание молодежи, детей к этим вопросам через создание новых сюжетов о будущем для мира “Берлоги”. Уверена, что по итогам проекта "Россия 2050" мы сможем сложить целый калейдоскоп будущего России из работ, которые создадут наши участники", – отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, ее слова приводит пресс-служба. Лауреаты в каждой из номинаций получат денежные призы в размере 500 тысяч рублей (первое место), 300 тысяч рублей (второе место) и 200 тысяч рублей (третье место). Итогом конкурса станет публикация сборника рассказов-победителей, а также предоставление возможности для дальнейшей разработки лучших сценариев пилотов сериалов ведущими отечественными интернет-платформами. В рамках конкурса "Россия 2050" в разных регионах России в течение года пройдут более 20 общественных мероприятий, направленных на популяризацию жанра научной фантастики для массовой аудитории, среди которых встречи с известными писателями, серия панельных дискуссий с молодыми учеными-инноваторами, выставки, фестивали, кинопоказы и тематические шоу. Участие во всех мероприятиях конкурса бесплатное.

https://ria.ru/20240522/asi-1947719354.html

https://ria.ru/20231223/standart-1917693914.html

https://ria.ru/20240417/biznes-1940515015.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, вадим панов, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), национальная технологическая инициатива (нти)