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Доля выпуска военной продукции KMZ с начала СВО выросла на 60 процентов - РИА Новости, 15.07.2024
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03:21 15.07.2024 (обновлено: 04:19 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/kmz-1959674277.html
Доля выпуска военной продукции KMZ с начала СВО выросла на 60 процентов
Доля выпуска военной продукции KMZ с начала СВО выросла на 60 процентов - РИА Новости, 15.07.2024
Доля выпуска военной продукции KMZ с начала СВО выросла на 60 процентов
Доля выпуска военной продукции в общем объеме производства холдинга ВПК KMZ (Кингисеппский машзавод) увеличилась после начала СВО на 60%, объем по... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T03:21
2024-07-15T04:19
россия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Доля выпуска военной продукции в общем объеме производства холдинга ВПК KMZ (Кингисеппский машзавод) увеличилась после начала СВО на 60%, объем по импортозамещению составляет более 1 миллиарда рублей, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. "Доля военной продукции безусловно увеличилась с началом СВО. Спецоперация повлияла на объем военных заказов, он значительно прирос, процентов на 60, это повлекло не только рост военной продукции, но и запущены программы по импортозамещению продукции смежной, двойного назначения. Объем по импортозамещению сегодня более 1 миллиарда рублей", - сказал Даниленко. По его словам, холдинг получил в этом году много заказов по военной продукции: это бронетанковая техника, двигатели внутреннего сгорания, ремонт, производство комплектующих для танковых двигателей, машин специального назначения. Многое делается для ВМФ, для ремонта запасных электростанций в местах базирования, на закрытых командных пунктах, отметил директор. Холдинг KMZ специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, производстве катеров для силовых структур России, морских дронов.
https://ria.ru/20240715/dron-1959673808.html
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Доля выпуска военной продукции KMZ с начала СВО выросла на 60 процентов

Глава KMZ Даниленко: холдинг с начала СВО увеличил долю выпуска продукции на 60%

© Фото : KMZКатера для силовых структур России от KMZ
Катера для силовых структур России от KMZ - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : KMZ
Катера для силовых структур России от KMZ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Доля выпуска военной продукции в общем объеме производства холдинга ВПК KMZ (Кингисеппский машзавод) увеличилась после начала СВО на 60%, объем по импортозамещению составляет более 1 миллиарда рублей, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
"Доля военной продукции безусловно увеличилась с началом СВО. Спецоперация повлияла на объем военных заказов, он значительно прирос, процентов на 60, это повлекло не только рост военной продукции, но и запущены программы по импортозамещению продукции смежной, двойного назначения. Объем по импортозамещению сегодня более 1 миллиарда рублей", - сказал Даниленко.
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По его словам, холдинг получил в этом году много заказов по военной продукции: это бронетанковая техника, двигатели внутреннего сгорания, ремонт, производство комплектующих для танковых двигателей, машин специального назначения. Многое делается для ВМФ, для ремонта запасных электростанций в местах базирования, на закрытых командных пунктах, отметил директор.
Холдинг KMZ специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, производстве катеров для силовых структур России, морских дронов.
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