https://ria.ru/20240715/kmz-1959674277.html

Доля выпуска военной продукции KMZ с начала СВО выросла на 60 процентов

Доля выпуска военной продукции KMZ с начала СВО выросла на 60 процентов - РИА Новости, 15.07.2024

Доля выпуска военной продукции KMZ с начала СВО выросла на 60 процентов

Доля выпуска военной продукции в общем объеме производства холдинга ВПК KMZ (Кингисеппский машзавод) увеличилась после начала СВО на 60%, объем по... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T03:21

2024-07-15T03:21

2024-07-15T04:19

россия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Доля выпуска военной продукции в общем объеме производства холдинга ВПК KMZ (Кингисеппский машзавод) увеличилась после начала СВО на 60%, объем по импортозамещению составляет более 1 миллиарда рублей, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. "Доля военной продукции безусловно увеличилась с началом СВО. Спецоперация повлияла на объем военных заказов, он значительно прирос, процентов на 60, это повлекло не только рост военной продукции, но и запущены программы по импортозамещению продукции смежной, двойного назначения. Объем по импортозамещению сегодня более 1 миллиарда рублей", - сказал Даниленко. По его словам, холдинг получил в этом году много заказов по военной продукции: это бронетанковая техника, двигатели внутреннего сгорания, ремонт, производство комплектующих для танковых двигателей, машин специального назначения. Многое делается для ВМФ, для ремонта запасных электростанций в местах базирования, на закрытых командных пунктах, отметил директор. Холдинг KMZ специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, производстве катеров для силовых структур России, морских дронов.

https://ria.ru/20240715/dron-1959673808.html

https://ria.ru/20240513/kmz-1945485438.html

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