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Над Трубчевским районом Брянской области сбили БПЛА - РИА Новости, 15.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:30 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/bogomaz-1959674921.html
Над Трубчевским районом Брянской области сбили БПЛА
Над Трубчевским районом Брянской области сбили БПЛА - РИА Новости, 15.07.2024
Над Трубчевским районом Брянской области сбили БПЛА
ПВО сбила один украинский дрон над Трубчевским районом Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T03:30
2024-07-15T03:30
специальная военная операция на украине
брянская область
трубчевский район
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ПВО сбила один украинский дрон над Трубчевским районом Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее губернатор сообщал об уничтожении девяти БПЛА над Злынковским, Севским, Погарским и Брасовским районами Брянской области. "Еще один вражеский БПЛА самолетного типа уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Трубчевским районом", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240715/bespilotniki-1959672843.html
брянская область
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брянская область, трубчевский район, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Трубчевский район, Россия, Александр Богомаз
Над Трубчевским районом Брянской области сбили БПЛА

Богомаз: ПВО сбила украинский дрон над Трубчевским районом Брянской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ПВО сбила один украинский дрон над Трубчевским районом Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщал об уничтожении девяти БПЛА над Злынковским, Севским, Погарским и Брасовским районами Брянской области.
"Еще один вражеский БПЛА самолетного типа уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Трубчевским районом", - написал он.
Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьТрубчевский районРоссияАлександр Богомаз
 
 
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