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Над Трубчевским районом Брянской области сбили БПЛА
Над Трубчевским районом Брянской области сбили БПЛА - РИА Новости, 15.07.2024
Над Трубчевским районом Брянской области сбили БПЛА
ПВО сбила один украинский дрон над Трубчевским районом Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T03:30
2024-07-15T03:30
2024-07-15T03:30
специальная военная операция на украине
брянская область
трубчевский район
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ПВО сбила один украинский дрон над Трубчевским районом Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее губернатор сообщал об уничтожении девяти БПЛА над Злынковским, Севским, Погарским и Брасовским районами Брянской области. "Еще один вражеский БПЛА самолетного типа уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Трубчевским районом", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте.
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брянская область, трубчевский район, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Трубчевский район, Россия, Александр Богомаз
Над Трубчевским районом Брянской области сбили БПЛА
Богомаз: ПВО сбила украинский дрон над Трубчевским районом Брянской области