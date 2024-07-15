https://ria.ru/20240715/bogomaz-1959674921.html

Над Трубчевским районом Брянской области сбили БПЛА

Над Трубчевским районом Брянской области сбили БПЛА - РИА Новости, 15.07.2024

Над Трубчевским районом Брянской области сбили БПЛА

ПВО сбила один украинский дрон над Трубчевским районом Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T03:30

2024-07-15T03:30

2024-07-15T03:30

специальная военная операция на украине

брянская область

трубчевский район

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ПВО сбила один украинский дрон над Трубчевским районом Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее губернатор сообщал об уничтожении девяти БПЛА над Злынковским, Севским, Погарским и Брасовским районами Брянской области. "Еще один вражеский БПЛА самолетного типа уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Трубчевским районом", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240715/bespilotniki-1959672843.html

брянская область

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брянская область, трубчевский район, россия, александр богомаз