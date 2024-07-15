https://ria.ru/20240715/bespilotniki-1959672843.html
В Брянской области сбили еще три беспилотника
В Брянской области сбили еще три беспилотника - РИА Новости, 15.07.2024
В Брянской области сбили еще три беспилотника
Три беспилотника ВСУ уничтожены над Злынковским районом Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T02:46
2024-07-15T02:46
2024-07-15T02:47
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
александр богомаз
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Три беспилотника ВСУ уничтожены над Злынковским районом Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Злынковским районом", - написал он.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240715/vozdushnaya_opasnost-1959672569.html
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брянская область, вооруженные силы украины, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз
В Брянской области сбили еще три беспилотника
Губернатор Богомаз: ПВО сбила над Злынковским районом Брянской области три БПЛА