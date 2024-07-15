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В Брянской области сбили еще три беспилотника - РИА Новости, 15.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:46 15.07.2024 (обновлено: 02:47 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/bespilotniki-1959672843.html
В Брянской области сбили еще три беспилотника
В Брянской области сбили еще три беспилотника - РИА Новости, 15.07.2024
В Брянской области сбили еще три беспилотника
Три беспилотника ВСУ уничтожены над Злынковским районом Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T02:46
2024-07-15T02:47
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
александр богомаз
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Три беспилотника ВСУ уничтожены над Злынковским районом Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Злынковским районом", - написал он.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240715/vozdushnaya_opasnost-1959672569.html
брянская область
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брянская область, вооруженные силы украины, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз
В Брянской области сбили еще три беспилотника

Губернатор Богомаз: ПВО сбила над Злынковским районом Брянской области три БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Три беспилотника ВСУ уничтожены над Злынковским районом Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Злынковским районом", - написал он.
Вид на Липецк - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьВооруженные силы УкраиныАлександр Богомаз
 
 
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