https://ria.ru/20240715/bespilotniki-1959672843.html

В Брянской области сбили еще три беспилотника

В Брянской области сбили еще три беспилотника - РИА Новости, 15.07.2024

В Брянской области сбили еще три беспилотника

Три беспилотника ВСУ уничтожены над Злынковским районом Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T02:46

2024-07-15T02:46

2024-07-15T02:47

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы украины

александр богомаз

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Три беспилотника ВСУ уничтожены над Злынковским районом Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Злынковским районом", - написал он.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240715/vozdushnaya_opasnost-1959672569.html

брянская область

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2024

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брянская область, вооруженные силы украины, александр богомаз