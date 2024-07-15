https://ria.ru/20240715/bespilotniki-1959670323.html
В Брянской области уничтожили шесть украинских БПЛА
В Брянской области уничтожили шесть украинских БПЛА - РИА Новости, 15.07.2024
В Брянской области уничтожили шесть украинских БПЛА
Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T01:45
2024-07-15T01:45
2024-07-15T01:52
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
севский район
александр богомаз
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. Четыре беспилотника сбиты над территорией Севского района, по одному над Погарским и Брасовским районами", - написал он.Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20240714/pvo-1959519113.html
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брянская область, россия, севский район, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Севский район, Александр Богомаз
В Брянской области уничтожили шесть украинских БПЛА
Губернатор Богомаз: ПВО сбила над Брянской областью шесть БПЛА ВСУ