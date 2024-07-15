https://ria.ru/20240715/bespilotnik-1959673390.html

В Липецкой области беспилотник упал на территорию электроподстанции

В Липецкой области беспилотник упал на территорию электроподстанции - РИА Новости, 15.07.2024

В Липецкой области беспилотник упал на территорию электроподстанции

БПЛА упал на территорию электроподстанции в Становлянском округе Липецкой области, жертв нет, работа подстанции не нарушена, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T03:06

2024-07-15T03:06

2024-07-15T03:06

специальная военная операция на украине

липецкая область

игорь артамонов

происшествия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. БПЛА упал на территорию электроподстанции в Становлянском округе Липецкой области, жертв нет, работа подстанции не нарушена, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале."БПЛА упал на территорию электроподстанции в Становлянском МО. На месте падения работают сотрудники правоохранительных органов. Жертв нет. Работа электроподстанции не нарушена", - написал он.Артамонов добавил, что сохраняется красный уровень опасности для Становлянского муниципального округа.

https://ria.ru/20240715/bespilotniki-1959672843.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов, происшествия