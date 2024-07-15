https://ria.ru/20240715/bespilotnik-1959673390.html
В Липецкой области беспилотник упал на территорию электроподстанции
В Липецкой области беспилотник упал на территорию электроподстанции - РИА Новости, 15.07.2024
В Липецкой области беспилотник упал на территорию электроподстанции
БПЛА упал на территорию электроподстанции в Становлянском округе Липецкой области, жертв нет, работа подстанции не нарушена, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T03:06
2024-07-15T03:06
2024-07-15T03:06
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липецкая область
игорь артамонов
происшествия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. БПЛА упал на территорию электроподстанции в Становлянском округе Липецкой области, жертв нет, работа подстанции не нарушена, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале."БПЛА упал на территорию электроподстанции в Становлянском МО. На месте падения работают сотрудники правоохранительных органов. Жертв нет. Работа электроподстанции не нарушена", - написал он.Артамонов добавил, что сохраняется красный уровень опасности для Становлянского муниципального округа.
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липецкая область, игорь артамонов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Происшествия
В Липецкой области беспилотник упал на территорию электроподстанции
Артамонов: БПЛА упал на территорию электроподстанции в Липецкой области