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СМИ: приостановленную кампанию Байдена возобновят в понедельник - РИА Новости, 15.07.2024
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03:49 15.07.2024 (обновлено: 04:19 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/bayden-1959675522.html
СМИ: приостановленную кампанию Байдена возобновят в понедельник
СМИ: приостановленную кампанию Байдена возобновят в понедельник - РИА Новости, 15.07.2024
СМИ: приостановленную кампанию Байдена возобновят в понедельник
Предвыборная кампания президента США Джо Байдена возобновится в понедельник после того, как была приостановлена в связи с нападением на его соперника и... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T03:49
2024-07-15T04:19
сша
пенсильвания
дональд трамп
джо байден
фбр
покушение на дональда трампа
в мире
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Предвыборная кампания президента США Джо Байдена возобновится в понедельник после того, как была приостановлена в связи с нападением на его соперника и экс-президента Дональда Трампа, сообщает газета Hill со ссылкой на источник. "Кампания по переизбранию президента Байдена возобновится в понедельник вечером после того, как она была приостановлена ​​после стрельбы на митинге бывшего президента Трампа", - пишет издание со ссылкой на официальное лицо. Отмечается, что кампания продолжится после того, как на телеканале NBC News выйдет интервью с Байденом. Национальный комитет Демократической партии также продолжит свою деятельность. Ранее телеканал NBC News сообщал, что после попытки покушения на Трампа команда Байдена "нажала на политические тормоза", и в считанные часы его предвыборный штаб приостановил "исходящие коммуникации" и попытался быстро приостановить показ агитационной рекламы на телевидении. Национальный комитет Демократической партии также поставил на паузу показ предвыборных материалов, где есть нападки на Трампа. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240715/bayden-1959674779.html
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сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа, в мире
США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР, Покушение на Дональда Трампа, В мире
СМИ: приостановленную кампанию Байдена возобновят в понедельник

Hill: приостановленную предвыборную кампанию Байдена возобновят вечером 15 июля

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Предвыборная кампания президента США Джо Байдена возобновится в понедельник после того, как была приостановлена в связи с нападением на его соперника и экс-президента Дональда Трампа, сообщает газета Hill со ссылкой на источник.
"Кампания по переизбранию президента Байдена возобновится в понедельник вечером после того, как она была приостановлена ​​после стрельбы на митинге бывшего президента Трампа", - пишет издание со ссылкой на официальное лицо.
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Отмечается, что кампания продолжится после того, как на телеканале NBC News выйдет интервью с Байденом. Национальный комитет Демократической партии также продолжит свою деятельность.
Ранее телеканал NBC News сообщал, что после попытки покушения на Трампа команда Байдена "нажала на политические тормоза", и в считанные часы его предвыборный штаб приостановил "исходящие коммуникации" и попытался быстро приостановить показ агитационной рекламы на телевидении. Национальный комитет Демократической партии также поставил на паузу показ предвыборных материалов, где есть нападки на Трампа.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
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СШАПенсильванияДональд ТрампДжо БайденФБРПокушение на Дональда ТрампаВ мире
 
 
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